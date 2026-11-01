El Superclásico tuvo a Nicolás Ramírez como protagonista en medio de polémicas y errores arbitrales

FOTO: Errores y disidencias de criterio, la huella de Nicolás Ramírez en el Superclásico.

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) – El árbitro Nicolás Ramírez fue uno de los principales protagonistas de un Superclásico en el que Boca superó a River por 1 a 0 y que contó con dos expulsados.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los defensores Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel vieron la tarjeta roja en el "Millonario", a los 10 minutos del primer tiempo y a los 34 del segundo, respectivamente.

A pesar de lo deportivo ofrecido por ambos equipos, apartado en el que Boca fue ampliamente superior en un triunfo inobjetable, el juez Nicolás Ramírez quedó en el ojo de la tormenta al reiterar errores y diferencias de criterio, que resultaron en un Superclásico marcado por la polémica.

La "Bombonera" fue testigo de un nuevo Boca – River en el que el "Xeneize" superó a su eterno rival en todas las facetas del juego, similar a lo ocurrido en el Torneo Clausura 2025 con un triunfo por 2-0 y una tarde soñada del extremo Exequiel "Changuito" Zeballos, pero la mala tarde del árbitro Nicolás Ramírez empañó lo hecho por el equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena.

En el que fue el tercer Superclásico consecutivo en el que se impuso Boca, y el segundo seguido en el que lo logró en condición de local, el único gol de la tarde fue convertido por el defensor Lautaro Di Lollo, quien volvió a hacer uso de su dominio del juego aéreo para marcar de cabeza a los 27 minutos del primer tiempo.

El error más llamativo cometido por el juez en su cuarto Superclásico llegó a los siete minutos de la primera parte. Nicolás Otamendi salió a cerrar lejos y quedó mal parado, por lo que la pelota lo superó y dejaba a Miguel Merentiel de cara al arquero rival, aunque fue derribado por Lucas Martínez Quarta, como último hombre.

A pesar de tratarse de una falta evidente, el juez no la cobró y necesitó apoyarse en el VAR, que lo llamó rápidamente y le permitió rectificar su decisión: tiro libre al borde del área grande y expulsión directa.

En un partido que se le fue de las manos rápidamente, otra jugada cuestionable llegó a los 30 minutos de la segunda etapa, con un córner al primer palo que buscaba la cabeza de Otamendi, quien sufrió un agarrón de camiseta por parte de Di Lollo y se dejó caer, aunque Ramírez no sancionó y el videoarbitraje no lo llamó.

Además, un grave problema de criterio se dejó notar en dos momentos distintos de la segunda parte: a los 12 minutos, una infracción de Lautaro Blanco sobre Tobías Andrada al borde del área rival fue sancionada con amarilla, mientras que una patada similar de Montiel sobre el mencionado lateral izquierdo, a los 34 minutos, resultó en la segunda tarjeta roja de la tarde.

Con menor polémica, los mediocampistas Leandro Paredes y Alan Velasco pudieron haber sido expulsados por doble amarilla, con una leve patada a destiempo en el primer caso y un empujón seguido de una simulación en zona de ataque por el lado de Velasco, aunque Ramírez no consideró necesaria la expulsión.