"Alcanza, pero no como antes": el costo de vida se mete en las elecciones de Estados Unidos

FOTO: Estados Unidos, en la antesala de las elecciones intermedias.

Por Hernán Funes

En las calles de Washington, en los bares y en las conversaciones cotidianas, el costo de vida se mete en la previa de las elecciones de medio término. El tema también atraviesa la cobertura de medios como The New York Times y The Washington Post. Trump afronta un plebiscito y se juega cómo será su poder en sus últimos dos años de mandato. Más allá del debate político, la pregunta es concreta: cuánto alcanza el dinero.

César, un psicólogo ecuatoriano que reside legalmente en Estados Unidos, lo resumió ante Cadena 3 con una frase: “Alcanza, pero no como antes”.

Oriundo de Quito, trabaja en salud mental y también para un gobierno local. Conversó con Cadena 3 mientras visitaba los monumentos históricos de la capital estadounidense y contó cómo siente el aumento de los gastos cotidianos.

“Realmente ahora, como hay una inflación bien grande, alcanza, pero no como antes”, sostuvo.

La comida, el número uno

Consultado sobre dónde siente más los aumentos, César no dudó: “Realmente la comida es el número uno, porque hay personas que no tienen auto, pero la comida es algo importante”.

Según relató, el encarecimiento de la canasta familiar afecta los presupuestos de los hogares. Para quienes tienen vehículo, se suma el gasto en combustible. Sobre la gasolina, describió su percepción con una frase: “Solo ha sido incremento, incremento, incremento”.

César cree que las dificultades económicas pueden pesar en la decisión electoral del martes. En su análisis, la presión sobre los ingresos pone en riesgo a más familias y profundiza las diferencias sociales.

“La clase media está desapareciendo realmente”, afirmó. Y advirtió que, si no se toman decisiones adecuadas, la distancia entre pobres y ricos seguirá creciendo.

Trump, la inmigración y las promesas

Al evaluar la gestión de Donald Trump, César planteó matices: “Ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas malas”. Sus principales cuestionamientos estuvieron vinculados con la inmigración, el costo de vida y la política exterior.

“Con esto de la inmigración realmente ha sido impactante a nivel mundial”, expresó sobre las redadas y los operativos contra inmigrantes.

También manifestó su disconformidad con la participación estadounidense en conflictos internacionales: “Se supone que no iba a haber guerra”.

Para César, esas cuestiones se suman al malestar económico que describió durante la conversación y forman parte del balance que los votantes llevarán a las urnas.

El voto latino y la expectativa de un cambio

En la antesala de los comicios, destacó la importancia del voto latino, aunque extendió su llamado a toda la población.

“Es importante el voto latino, es importante el voto de todos. Tú sabes que la mayoría hace fuerza”, señaló.

Su expectativa, concluyó, es que la participación electoral permita “ver si se cambia de alguna manera este gobierno o esta situación que estamos viviendo”.