FOTO: Un hombre herido tras el derrumbe de un tinglado en Chacarita

En el barrio de Chacarita, un hombre de 38 años resultó herido este lunes debido al colapso de un tinglado en una obra en construcción. Según informaron fuentes del SAME, el incidente tuvo lugar en Maure 1850, en la intersección con las avenidas Corrientes y Forest, donde un techo de entre 10 y 15 metros de largo se desmoronó.

El personal médico llegó rápidamente al lugar para asistir a las víctimas, trasladando al hombre herido al Hospital Pirovano. Su diagnóstico inicial indica un "traumatismo de cráneo leve con excoriación frontal", aunque se encontraba consciente al momento del traslado. Además, se realizó un control clínico a otros ocho damnificados, quienes no necesitaron ser derivados a centros médicos.

Este suceso resalta la importancia de las medidas de seguridad en obras en construcción, ya que el derrumbe de estructuras puede tener consecuencias graves para los trabajadores y transeúntes. Las autoridades locales están evaluando las causas del incidente y la situación del lugar para prevenir futuros accidentes similares.