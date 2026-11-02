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Un hombre herido tras el derrumbe de un tinglado en Chacarita

Un hombre de 38 años sufrió lesiones en Chacarita, donde un tinglado colapsó. El incidente ocurrió en Maure 1850, entre Corrientes y Forest, dejando a varios afectados.

02/11/2026 | 15:31Redacción Cadena 3

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Un hombre herido tras el derrumbe de un tinglado en Chacarita

FOTO: Un hombre herido tras el derrumbe de un tinglado en Chacarita

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En el barrio de Chacarita, un hombre de 38 años resultó herido este lunes debido al colapso de un tinglado en una obra en construcción. Según informaron fuentes del SAME, el incidente tuvo lugar en Maure 1850, en la intersección con las avenidas Corrientes y Forest, donde un techo de entre 10 y 15 metros de largo se desmoronó.

El personal médico llegó rápidamente al lugar para asistir a las víctimas, trasladando al hombre herido al Hospital Pirovano. Su diagnóstico inicial indica un "traumatismo de cráneo leve con excoriación frontal", aunque se encontraba consciente al momento del traslado. Además, se realizó un control clínico a otros ocho damnificados, quienes no necesitaron ser derivados a centros médicos.

Este suceso resalta la importancia de las medidas de seguridad en obras en construcción, ya que el derrumbe de estructuras puede tener consecuencias graves para los trabajadores y transeúntes. Las autoridades locales están evaluando las causas del incidente y la situación del lugar para prevenir futuros accidentes similares.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Chacarita?
Un hombre resultó herido por el derrumbe de un tinglado en una obra en construcción.

¿Quién fue el afectado?
Un hombre de 38 años sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital Pirovano.

¿Cuándo sucedió el incidente?
El hecho ocurrió el lunes 2 de noviembre de 2026.

¿Dónde tuvo lugar el derrumbe?
En Maure 1850, entre las avenidas Corrientes y Forest, en Chacarita.

¿Qué medidas se están tomando?
Las autoridades evalúan las causas del derrumbe y la seguridad en la obra.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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