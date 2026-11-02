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De un pequeño taller familiar a fabricar las máquinas que envasan el 70% de los lácteos argentinos

Bisignano es una empresa santafesina fundada en 1952 y hoy tiene una planta industrial de más de 4.000 metros cuadrados y exporta tecnología a unos 30 países.

02/11/2026 | 14:55Redacción Cadena 3

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Bisignano es una empresa santafesina fundada en 1952.

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Bisignano es una empresa santafesina fundada en 1952 por Dante Bisignano en San Carlos Centro. Comenzó como un pequeño taller de reparación de maquinaria para la industria láctea, instalado en un galpón en el jardín de la casa familiar.

Con el tiempo empezó a fabricar sus propias máquinas envasadoras y se convirtió en una referencia del sector. Según sus directivos, actualmente más del 70% de los productos lácteos que se consumen en Argentina son envasados con equipos de la compañía. 

Tiene una planta industrial de más de 4.000 metros cuadrados y exporta tecnología a unos 30 países. Lleva vendidas más de 1.600 máquinas en América Latina y también llegó a mercados de Europa, Asia, África y Estados Unidos

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Rubén Paporello, su director general, trabaja en la empresa desde hace 52 años. El 90% de su personal reside en San Carlos, donde se concentra toda la producción. En 2026 ganó el Premio PYME Industrial, otorgado por Clarín y Banco Galicia. La compañía proyecta crecer un 5% anual mediante inversiones en tecnología y capacitación.

Rubén compartió a Cadena 3: "Entré en el año 74 y ya sumo 52 años en la empresa. Todo lo que hice fue en la escuela de la vida", destacó. La historia refleja la importancia del trabajo en comunidad y la generación de empleo local en un pueblo que actualmente cuenta con 12,000 habitantes.

La producción de las máquinas ha sabido adaptarse a las necesidades del mercado, impulsada por las innovaciones y la experiencia. Paporello cuenta: "Dante siempre fue visionario, nos llevó a Europa a conocer ferias y desarrollar nuevos productos". Esto incluye el reciente avance hacia el envasado en monomaterial, con un enfoque en la sostenibilidad y el reciclaje.

Rubén también subraya la importancia del apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Argentina, reconociendo que estas generan el 70% del empleo y necesitan respaldo para crecer. "El crédito debe ir hacia quien genera trabajo, no hacia los consumidores", reflexiona.

Entrevista de La Argentina Posible.

Lectura rápida

¿Qué es Bisignano?
Es una empresa santafesina dedicada a la fabricación de maquinaria para la industria láctea.

¿Quién fundó la empresa?
Fue fundada por Dante Bisignano en 1952.

¿Dónde se encuentra la planta de Bisignano?
La planta está ubicada en San Carlos Centro, Argentina.

¿Cuántas máquinas ha vendido Bisignano?
Ha vendido más de 1.600 máquinas en América Latina.

¿Por qué es importante Bisignano?
La empresa es un referente en el sector y contribuye significativamente al empleo local y la innovación en el envasado sostenible.

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