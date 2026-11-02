Crimen del policía César Carmona: Fiscalía pide perpetua para los tres acusados

Este lunes comenzó en el Centro de Justicia Penal de Rosario el juicio oral contra tres hombres acusados de participar en el homicidio del policía César Eduardo Carmona, asesinado a balazos el 14 de septiembre de 2023 cuando llegaba a la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ubicada en la zona sur de la ciudad. La Fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua para los tres imputados.

El tribunal pluripersonal está integrado por los jueces Pinto, Marcogliese y Leiva, mientras que la acusación se encuentra a cargo del fiscal Alejandro Ferlazzo, de la Fiscalía Regional 2.

Los acusados son Agustín Alfredo A., de 26 años; Fernando Ariel C., de 24; y Alan Nahuel A., de 25. Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, los tres habrían intervenido en la planificación y ejecución de un ataque cuyo objetivo era concretar un robo y procurar la impunidad mediante el homicidio de Carmona.

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De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el hecho ocurrió el 14 de septiembre de 2023, cuando la víctima finalizó su servicio adicional en una empresa vinculada a actividades financieras, ubicada en calle Italia al 700. A las 14.46, Carmona se retiró del lugar a bordo de su Ford Fiesta negro con destino a la sede de la AIC, donde debía continuar con sus funciones policiales.

La investigación sostiene que los acusados siguieron sus movimientos utilizando dos vehículos: un Citroën C3 bordó y un Volkswagen Gol Trend gris. Alrededor de las 15.10, cuando el efectivo realizaba maniobras para estacionar frente al ingreso de la dependencia policial, situada en calle Lamadrid al 400, el Citroën le cruzó el paso y colisionó contra la parte trasera derecha de su automóvil.

Según la acusación, del vehículo descendieron Agustín Alfredo A. y Fernando Ariel C.. El primero portaba una pistola calibre 9 milímetros y se acercó a la puerta del conductor, mientras que su acompañante abordó el automóvil desde el lado derecho.

La Fiscalía sostiene que Agustín A. abrió la puerta del Ford Fiesta, apuntó a Carmona y comenzó a disparar cuando este intentó utilizar su arma reglamentaria. Los disparos habrían tenido como finalidad permitir que Fernando C. concretara la sustracción de las pertenencias de la víctima y garantizar la impunidad del ataque.

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Incluso después de que Carmona logró salir de su vehículo, el agresor habría continuado disparándole. De acuerdo con la investigación, se efectuaron al menos diez disparos, que provocaron la muerte del policía como consecuencia de un shock hipovolémico por una hemorragia masiva tóraco-abdominal, producto de múltiples heridas de arma de fuego. En paralelo, Fernando C. rompió los vidrios de las puertas delantera y trasera del lado derecho del automóvil para sustraer la mochila de la víctima.

Tras el ataque, los dos agresores regresaron al Citroën C3 y escaparon por calle Lamadrid hasta llegar a Leiva, donde los esperaba Alan Nahuel A. a bordo de un Volkswagen Gol Trend. La acusación sostiene que ambos vehículos continuaron juntos hasta calle Sánchez de Bustamante, donde abandonaron el Citroën. Desde allí, los dos primeros imputados habrían pasado al Volkswagen, llevando consigo la mochila sustraída a Carmona. Para la Fiscalía, la intervención de Alan A. formó parte del plan previamente organizado y coordinado entre los tres acusados.

En cuanto a las calificaciones legales, Agustín Alfredo A. y Fernando Ariel C. están acusados como coautores de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por el concurso premeditado de dos o más personas y por su conexión criminis causa —es decir, cometido para facilitar otro delito o procurar la impunidad—. También se les atribuyen los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego de guerra, en concurso real.

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Por su parte, Alan Nahuel A. está imputado por homicidio agravado bajo las mismas circunstancias y robo calificado, aunque en calidad de partícipe primario. Además, Fernando C. y Alan A. enfrentan una acusación por encubrimiento agravado por ánimo de lucro, a raíz de la presunta adquisición o recepción de un Citroën C3 bordó con las numeraciones de motor y chasis adulteradas, a sabiendas de su procedencia ilícita. Ese vehículo habría sido utilizado para cometer el ataque contra Carmona.

Agustín A. también enfrenta una imputación adicional por abuso de armas y portación ilegal de arma de fuego de guerra, en relación con un episodio ocurrido el 13 de agosto de 2023 en inmediaciones de las calles Alberini y Bello, en Rosario. Según la acusación, habría participado de un ataque a tiros contra una vivienda de calle Alberini al 3400, durante el cual una persona resultó herida por un proyectil en una de sus piernas y debió ser trasladada al Hospital Alberdi.