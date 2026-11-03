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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este martes 3 de noviembre

Este martes 3 de noviembre, Salta presentará temperaturas que oscilarán entre 17° y 31°. La humedad será alta y se prevén condiciones de cielo parcialmente nublado durante el día.

03/11/2026 | 00:31Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 3 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se presenta con nubes rotas. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 85%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.51 m/s desde el norte.

El clima hoy martes 3 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima que alcanzará los 32°. Las condiciones de viento serán suaves, con una humedad que se mantendrá alta durante todo el día. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado, aunque con algunas nubes en el cielo.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán variaciones en las temperaturas. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 29°, con pronóstico de lluvias ligeras. El jueves 5, se espera una mínima de 15° y una máxima de 24°, también con lluvias ligeras. Para el viernes 6, la mínima descenderá a 14° y la máxima será de 32°, con cielo despejado. El fin de semana, el sábado 7, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 23°, con nubes cubiertas.

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