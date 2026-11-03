Cadena3 en El Calafate donde Renault Argentina anunció el inicio de la comercialización de Niagara

FOTO: La Renault Niagara y Cadena3 en El Calafate, Santa Cruz.

Renault Argentina presenta oficialmente Renault Niagara, la pick-up producida en Fábrica Santa Isabel de Córdoba, un modelo estratégico para la marca que combina desarrollo regional, producción nacional e innovación tecnológica.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Producida en Argentina y disponible en cuatro versiones, Renault Niagara reúne lo mejor de dos mundos: el confort, la tecnología y la seguridad de un SUV del segmento C, junto con la robustez y versatilidad propias de una pick-up.

Renault Niagara ya está disponible en la Red Oficial de Concesionarios Renault con los siguientes precios:

Renault Niagara evolution+ MT: $45.700.000

Renault Niagara evolution+ AT: $48.110.000

Renault Niagara iconic+: $52.730.000

Renault Niagara outsider 4x4: $59.990.000

COLORES DISPONIBLES: verde liquen (color de lanzamiento), gris estrella, gris cuarzo, blanco glaciar, azul cosmos, negro nacrée.

BENEFICIOS PLAN ROMBO

Plan Rombo, el plan de ahorro de Renault Argentina, lanza un plan de suscripción especialmente diseñado para Renault Niagara: un plan de 84 cuotas y 75% financiado para la versión evolution+ MT, pensado para facilitar el acceso al vehículo con una propuesta competitiva y flexible.

Durante noviembre, el plan tendrá adjudicación asegurada en la cuota 6 con integración de 35% (cuota extra más 10%). Un beneficio exclusivo para el mes de lanzamiento que les permitirá concretar la entrega de su unidad en forma anticipada.

FINANCIACIÓN DE MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

Por el lanzamiento de Renault Niagara, Mobilize Financial Services ofrece la oportunidad de financiar a tasa 0% (TNA), con cuotas fijas en pesos:

12 meses: hasta $30.000.000

18 meses: hasta $24.000.000

24 meses: hasta $18.000.000

30 meses: hasta $15.000.000

Además, quienes adquieran Renault Niagara con la financiación de Mobilize Financial Services, tendrán 3 meses de seguro Todo Riesgo con Franquicia del 2% bonificados. Aseguradora Zurich, según bases y condiciones.

SOBRE RENAULT NIAGARA

Niagara se estructura sobre tres grandes pilares: diseño y confort de C-SUV; motorización y modularidad de pick-up; y tecnología y seguridad propias de un SUV del segmento C.

MOTORIZACIÓN

Toda la gama Renault Niagara equipa el motor 1.3 TCe turbo de inyección directa, de cuatro cilindros en línea y 1.333 cm³, que desarrolla 156 CV de potencia y 270 Nm de torque.

Según la versión, está asociado a una transmisión manual de seis velocidades o a una transmisión automática EDC de doble embrague húmedo y seis velocidades. En la versión evolution+ AT, la transmisión incorpora además paddle shift, que permite gestionar los cambios desde las levas al volante.

Niagara incorpora además suspensión trasera independiente multilink, desarrollada para alcanzar un equilibrio entre confort de marcha, estabilidad y comportamiento dinámico, preservando al mismo tiempo las capacidades necesarias para una pick-up.

DISEÑO EXTERIOR: ROBUSTEZ CON LA NUEVA IDENTIDAD DE RENAULT

El diseño exterior de Renault Niagara propone una interpretación moderna de los códigos tradicionales de las pick-ups. Su frente se caracteriza por un capó alto, una amplia parrilla negra y el nuevo logo pixel “RENAULT”, acompañado por faros full LED con secuencia de bienvenida y despedida.

Con hasta 4,94 metros de largo, 1,83 metros de ancho sin espejos y 1,71 metros de alto con barras de techo, Renault Niagara presenta proporciones robustas y una fuerte presencia visual. La versión outsider 4x4 alcanza los 4,94 metros de longitud y cuenta, además, con un despeje del suelo de 233 mm, preparado para enfrentar caminos y terrenos de mayor exigencia.

Las proporciones, las líneas marcadas de la carrocería y las llantas de hasta 18 pulgadas refuerzan el carácter robusto del modelo. Según la versión, incorpora además firma lumínica LED, barras de techo y diferentes elementos vinculados al uso todoterreno.

En la versión outsider 4x4, este carácter se profundiza mediante llantas de aleación de 17 pulgadas con neumáticos A/T todoterreno, barra antivuelco y protector frontal con detalles específicos en color “citron”.

DISEÑO INTERIOR: CONFORT Y HABITABILIDAD DE C-SUV

El interior de Renault Niagara fue pensado para acercar la experiencia de una pick-up a los estándares de confort de un SUV del segmento C.

Entre sus atributos se destacan una configuración centrada en el conductor, paneles soft touch, hasta 20,3 pulgadas combinadas entre el tablero digital y la pantalla multimedia, una consola central alta con comando e-shifter, y diferentes soluciones de almacenamiento.

La habitabilidad de las plazas traseras fue otro de los focos del desarrollo de producto. Niagara ofrece 200 mm de espacio para las rodillas y un respaldo trasero con 25° de inclinación, además de un compartimento de guardado de 36 litros detrás de la segunda fila de asientos.

En las versiones superiores suma equipamiento como climatizador automático bi-zona con salidas para las plazas traseras, iluminación ambiental LED de 48 colores, cargador inalámbrico, asiento del conductor con ajuste eléctrico y tapizados de cuero ecológico.

La circularidad también forma parte de la concepción de Niagara, con la incorporación de materiales reciclados en componentes de sus distintas versiones. evolution+ (MT y AT) equipa alfombras con un 40% de PVC reciclado; la versión outsider 4x4 incorpora alfombras de PVC con borde alto fabricadas con material 100% reciclado; e iconic+ cuenta con alfombras textiles con base de PVC 100% reciclado.

MODOS DE CONDUCCIÓN PARA DIFERENTES CAMINOS Y SITUACIONES

Cada configuración de Renault Niagara incorpora modos de manejo específicos para adaptar la respuesta del vehículo a diferentes situaciones.

Las versiones evolution+ MT y AT disponen de cuatro modos: Eco, Normal, Terrain y Snow. Terrain permite ajustar electrónicamente el control de tracción, el motor y los frenos para mejorar las capacidades de circulación fuera del asfalto, mientras Snow interviene sobre los sistemas de tracción y estabilidad ante superficies de baja adherencia.

La versión iconic+ 4x2 amplía la personalización mediante seis configuraciones: Eco, Comfort, Sport, Terrain, Perso y Smart. Por su parte, outsider 4x4 cuenta con seis modos orientados a combinar confort y desempeño todoterreno: Eco, Comfort, Sport, Smart, Mud y Lock Off-Road.

En situaciones de mayor exigencia, el modo Lock Off-Road de la versión 4x4 distribuye el torque de manera uniforme entre los ejes delantero y trasero para maximizar la capacidad de tracción.

UNA CAJA DE CARGA PENSADA PARA EL USO COTIDIANO

Renault Niagara tiene una caja de carga de 938 litros de volumen, una capacidad de carga de hasta 654 kg, dependiendo de la versión, y hasta 710 kg de capacidad de remolque.

La caja incorpora soluciones pensadas tanto para actividades profesionales como recreativas, entre ellas apertura eléctrica del portón, recubrimiento protector, 8 ganchos de amarre, toma de 12V e iluminación. En las versiones iconic+ y outsider suma además un cobertor rígido de caja.

TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD: OPENR LINK Y GOOGLE INTEGRADO

La tecnología a bordo constituye uno de los pilares de Renault Niagara. Con Google integrado, las principales herramientas digitales forman parte del ecosistema multimedia del vehículo. La incorporación de Google Gemini agrega una experiencia conversacional basada en IA, permitiendo interacciones más naturales con el sistema.

Las versiones evolution+ cuentan con tablero digital de 7 pulgadas y pantalla OpenR multimedia de 10,1 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

En las versiones iconic+ y outsider, el equipamiento tecnológico suma un tablero digital de 10,2 pulgadas y una pantalla OpenR de 10,1 pulgadas con Google Automotive Services integrado [1], incluyendo Google Maps, Google Play y Gemini [2]

ACCESORIOS: UNA GAMA PENSADA PARA CADA ESTILO DE VIDA

Renault Niagara llega al mercado con una amplia gama de accesorios originales disponibles desde su lanzamiento. Fue desarrollada para acompañar los distintos usos y estilos de vida de cada cliente y complementar la versatilidad propia del vehículo.

Accesorios incluidos de serie

Cada versión de Renault Niagara incorpora de fábrica accesorios específicos:

evolution+ (MT y AT): alfombras de PVC.

iconic+: alfombras textiles.

outsider 4x4: alfombras con bordes altos.

Accesorios opcionales

Además, todas las versiones pueden personalizarse con accesorios que se adquieren por separado:

Diseño: molduras laterales de puerta, deflectores de ventanillas, protección frontal, barra San Antonio, estribos laterales, embellecedores de zócalo de puerta (con versión iluminada) y alfombras de PVC, textiles y con bordes altos.

Confort y seguridad: alarma volumétrica, antirrobos de ruedas y de rueda de auxilio, conservadora refrigerada y chapón de bajo piso en acero.

Tecnología: asistencia al estacionamiento (inclinación automática del espejo lateral del pasajero al estacionar), iluminación ambiental LED.

Transporte: gancho de remolque con su arnés, lona marítima, cobertor de caja rígido, barras de techo transversales, portabicicletas de techo, divisor funcional de caja, bolso de carga y red de carga con anclajes.

De esta manera, cada cliente puede adaptar Renault Niagara a sus necesidades, ya sea para el uso diario, los viajes, las actividades al aire libre o el trabajo. Los accesorios pueden adquirirse en la Red Oficial de Concesionarios Renault de todo el país.

DETALLE DE VERSIONES

RENAULT NIAGARA EVOLUTION+ MT

motor 1.3 TCe turbo de 156 CV y 270 Nm de torque

transmisión manual de seis velocidades

tracción 4x2 delantera

suspensión trasera independiente Multilink

volumen de caja de 938 litros

capacidad de carga de 654 kg

capacidad de remolque de 710 kg

tablero digital de 7” + pantalla OpenR multimedia de 10,1” compatible con Android Auto® y Apple CarPlay®

e-parking brake + autohold

faros full LED con secuencia de bienvenida y despedida

logo pixel “RENAULT”

llantas de aleación de 17” con neumáticos 225/60 R17

espejos eléctricos

apertura eléctrica de tapa de caja

recubrimiento de caja de carga

toma de 12 V en la caja de carga

barras de techo

antena “Shark”

espacio de guardado interior de 36 litros

asiento trasero con 25° de inclinación

paneles soft touch

cuatro modos de manejo: Eco, Normal, Snow y Terrain

seguridad: 6 airbags, limitador de velocidad, control crucero, asistencia de arranque en pendiente, sensor de estacionamiento trasero, cámara trasera, extended grip, control de descenso en pendientes, alerta de distancia, alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, frenado autónomo de emergencia con asistencia en intersecciones, sensor de fatiga, alerta de abandono de carril, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito, luces altas automáticas, sistema de mitigación de vuelcos, frenado multicolisión y cuatro discos de freno ventilados.

RENAULT NIAGARA EVOLUTION+ AT

(modifica respecto a evolution+ MT):

transmisión automática EDC de doble embrague húmedo y seis velocidades

paddle shift

llantas de aleación de 18” con neumáticos 225/55 R18

capacidad de carga de 651 kg

(suma respecto de evolution+ MT):

seguridad: control crucero adaptativo con Stop & Go.

RENAULT NIAGARA ICONIC+

(modifica respecto de evolution+ AT):

tablero digital de 10,2” + pantalla OpenR multimedia de 10,1” compatible con Android Auto® y Apple CarPlay®, con Google integrado, incluyendo Gemini

llantas de aleación diamantadas de 18” con neumáticos 225/55 R18

cobertor rígido de caja, toma de 12 V e iluminación

asientos de cuero ecológico

espejos rebatibles eléctricamente + espejo retrovisor fotocromático

capacidad de carga de 613 kg

(suma respecto de evolution+ AT):

iluminación ambiental de 48 colores

cargador inalámbrico

climatizador bi-zona con salidas en las plazas traseras

consola central alta refrigerada con e-shifter

asiento del conductor con ajuste eléctrico

faros full LED con secuencia de bienvenida y despedida + firma lumínica LED

faros antiniebla delanteros y traseros

seis modos de manejo Multi-Sense: Eco, Comfort, Sport, Perso, Smart y Terrain

seguridad: sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara 360°, protección lateral, alerta de punto ciego, asistente de salida segura de pasajero, alerta de tráfico cruzado, frenado automático de emergencia en reversa y asistente de estacionamiento automático.

RENAULT NIAGARA OUTSIDER 4X4

(modifica respecto de iconic+):

tracción 4x4

llantas de aleación de 17” con neumáticos 225/60 R17 A/T todo terreno

capacidad de carga de 554 kg.

(suma respecto de iconic+):

barra antivuelco y protector frontal con detalles “Citron”

seis modos de conducción Multi-Sense: Eco, Comfort, Sport, Smart, Mud y Lock Off-Road

Valentina Solari, directora comercial Renault Argentina: “La llegada de Renault Niagara representa un lanzamiento muy relevante para nuestra estrategia comercial en Argentina. Entramos en un segmento altamente competitivo con una propuesta diferente, que combina versatilidad, tecnología y confort con las capacidades que se esperan de una pick-up.

Con una gama de cuatro versiones, queremos llegar a distintos perfiles de clientes y ofrecerles una propuesta que pueda acompañarlos tanto en su rutina diaria como en aquellos momentos que invitan a descubrir nuevos lugares y vivir nuevas experiencias. Para ello, contamos con la red de Concesionarios más federal de la Argentina, con más de 100 puntos de venta y 170 puntos de servicio, que nos permite estar cerca de nuestros clientes en todo el país y brindarles un servicio de excelencia.”

La comercialización de Renault Niagara en Argentina representa un paso clave para la marca. Además de convertirse en el modelo número 35 producido en Fábrica Santa Isabel, es el primer vehículo de la ofensiva internacional de la estrategia futuREady, un plan que contempla 14 lanzamientos en mercados internacionales fuera de Europa hacia 2030.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde El Calafate/Santa Cruz