A qué hora se presentarán Jorge Rojas y Jairo en la vigilia papal de Córdoba
La vigilia comenzará el lunes a las 18. Jorge Rojas será el primer gran artista en subir al escenario.
03/11/2026 | 16:42Redacción Cadena 3
FOTO: Jairo y Jorge Rojas cantarán para las miles de personas que pasen la noche en FAdeA.
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Audio. A qué hora se presentarán Jorge Rojas y Jairo en la vigilia papal de Córdoba
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La vigilia por la visita del Papa a Córdoba comenzará el lunes a las 18 en FADEA y contará con la participación de dos de los artistas más reconocidos del país: Jorge Rojas y Jairo.
Según se anticipó en exclusiva en Cadena 3, Jorge Rojas será el primer gran artista en subir al escenario. El cantante está convocado para las 22.45 del lunes, por lo que su actuación se iniciará pasadas las 22.50. Todavía no se definió la cantidad de canciones que interpretará.
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El martes 10 de noviembre, previo a la misa papal confirmada para las 10, actuará Jairo. El propio artista adelantó que tocará media hora, con un listado de entre cinco y seis temas. El único pedido especial que recibió fue el Ave María; el resto de las canciones las eligió él mismo.
Su presentación será después de las 9 de la mañana. Así, los dos nombres más destacados del encuentro musical quedaron confirmados: Jorge Rojas el lunes por la noche, pasadas las 22, y Jairo el martes por la mañana, no antes de las 9.
Informe de Alejandro Bustos.
Lectura rápida
¿Qué evento se está organizando? La vigilia por la visita del Papa a Córdoba.
¿Quiénes son los artistas que participarán? Jorge Rojas y Jairo.
¿Cuándo se llevará a cabo la vigilia? Comenzará el lunes a las 18 y se extenderá hasta el martes por la mañana.
¿Dónde se realizará el evento? En FADEA.
¿Cómo se desarrollará la actuación de los artistas? Jorge Rojas actuará el lunes por la noche y Jairo el martes por la mañana, con sets de canciones previamente definidos.