A qué hora se presentarán Jorge Rojas y Jairo en la vigilia papal de Córdoba

FOTO: Jairo y Jorge Rojas cantarán para las miles de personas que pasen la noche en FAdeA.

La vigilia por la visita del Papa a Córdoba comenzará el lunes a las 18 en FADEA y contará con la participación de dos de los artistas más reconocidos del país: Jorge Rojas y Jairo.

Según se anticipó en exclusiva en Cadena 3, Jorge Rojas será el primer gran artista en subir al escenario. El cantante está convocado para las 22.45 del lunes, por lo que su actuación se iniciará pasadas las 22.50. Todavía no se definió la cantidad de canciones que interpretará.

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El martes 10 de noviembre, previo a la misa papal confirmada para las 10, actuará Jairo. El propio artista adelantó que tocará media hora, con un listado de entre cinco y seis temas. El único pedido especial que recibió fue el Ave María; el resto de las canciones las eligió él mismo.

Su presentación será después de las 9 de la mañana. Así, los dos nombres más destacados del encuentro musical quedaron confirmados: Jorge Rojas el lunes por la noche, pasadas las 22, y Jairo el martes por la mañana, no antes de las 9.

Informe de Alejandro Bustos.