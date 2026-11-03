Descubren conexión sorprendente entre inflamación en el embarazo y el autismo en ratones machos

Un reciente estudio realizado por el Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) descubrió una conexión inesperada entre la inflamación durante el embarazo, el daño en la placenta y el desarrollo de rasgos autistas en ratones machos. Esta investigación podría ayudar a entender por qué el autismo es diagnosticado con mayor frecuencia en varones y ofrecer nuevas oportunidades para intervenciones tempranas.

El equipo de investigadores, liderado por el profesor asociado Lucas Cheadle, resaltó que, aunque la genética juega un papel importante en el autismo, las condiciones durante el embarazo también pueden influir en la probabilidad de desarrollar trastornos del espectro autista. "Para entender realmente el trastorno del espectro autista, debemos mirar más allá del cerebro", comentó Cheadle. "Nuestro trabajo sugiere que la activación inmune materna y los cambios en la placenta son una puerta de entrada al autismo para algunos individuos únicos".

Identificación de una ventana temprana de vulnerabilidad

Para investigar cómo la inflamación afecta el desarrollo fetal, Cheadle y su equipo provocaron una respuesta inmune en ratonas embarazadas en diferentes etapas de la gestación, utilizando una sustancia que simula la reacción del sistema inmune a una infección viral sin introducir un virus real. Los resultados mostraron que los fetos eran especialmente vulnerables cuando la inflamación ocurría a los 12.5 días de embarazo. Según la investigadora postdoctoral Irene Sanchez Martin, aproximadamente un tercio de los fetos presentaron anormalidades de desarrollo en solo 24 horas.

Los científicos han estudiado los efectos de la activación inmune materna durante décadas, pero estos hallazgos revelaron signos de interrupción del desarrollo más temprano de lo que se había observado previamente. Además, se encontró una notable diferencia entre los fetos machos y hembras: los rasgos autistas aparecieron únicamente en los machos, mientras que las hembras continuaron desarrollándose con normalidad.

Esta distinción inesperada podría ofrecer una explicación sobre por qué el autismo es diagnosticado significativamente más a menudo en varones que en niñas. Lo que hace que este hallazgo sea especialmente intrigante es la temprana aparición de la diferencia, antes de muchos de los cambios biológicos normalmente asociados con el desarrollo sexual específico.

"Es realmente fascinante, porque estamos observando una edad que precede a los picos hormonales. Esto ocurre antes de la diferenciación sexual en el cerebro y en muchas otras regiones. Por lo tanto, es sorprendente que haya una diferencia basada en el sexo tan temprano".

Una conexión sorprendente entre la placenta y el autismo

Para determinar por qué algunos ratones en desarrollo se vieron afectados mientras que otros parecían protegidos, Cheadle y Sanchez Martin examinaron la placenta, el órgano que conecta al feto en desarrollo con su madre y apoya su crecimiento durante el embarazo. Se centraron en células especializadas llamadas esponjotrofoblastos, que ocupan una región de la placenta de ratón donde interactúan las células maternas y fetales.

En los fetos que se desarrollaron normalmente, esta parte de la placenta permaneció sana. Sin embargo, los fetos machos que mostraron anormalidades de desarrollo también presentaron daño visible en estas células especializadas. Los esponjotrofoblastos desempeñan un papel crucial en ayudar al sistema inmune de la madre a tolerar al feto en desarrollo, lo cual es esencial, ya que el feto lleva material genético de ambos padres y no es genéticamente idéntico a la madre.

Los investigadores encontraron que la activación inmune materna podría interferir con esta función protectora. Cuando estas células placentarias se dañan, la respuesta inmune de la madre puede comenzar a afectar al feto en desarrollo de maneras perjudiciales.

Ventaja oculta de los fetos hembras

Los hallazgos plantean otra pregunta intrigante: ¿por qué los fetos machos eran vulnerables mientras que las hembras parecían no verse afectadas? Una posibilidad es que los embriones machos produzcan proteínas distintivas que pueden desencadenar una respuesta inmune materna desfavorable tras una infección viral. Otra explicación es que los embriones hembras posean alguna forma de protección que les ayude a resistir la inflamación durante este delicado período de desarrollo.

Cheadle expresó: "Puede existir un mecanismo protector dentro de la hembra que podría ser aprovechado para ayudar al macho. Estamos tratando de entender cómo emerge el autismo en ambos sexos. La evidencia sugiere que hay potencialmente diferentes mecanismos".

Estas posibilidades sugieren que las vías biológicas involucradas en el desarrollo de rasgos autistas pueden diferir entre machos y hembras. Comprender esas diferencias podría ayudar a los investigadores a identificar por qué algunos individuos son más vulnerables a ciertas influencias ambientales durante el embarazo. El equipo de Cheadle planea investigar más de cerca tanto a ratones machos como hembras para descubrir los mecanismos responsables de estas respuestas contrastantes. Su trabajo podría eventualmente identificar nuevos objetivos para tratamientos y llevar a estrategias para intervenir más temprano en los procesos de desarrollo asociados con el autismo.

Aunque los hallazgos provienen de experimentos en ratones y no establecen que los mismos mecanismos causen autismo en humanos, resaltan una posibilidad inesperada: las pistas importantes sobre el desarrollo más temprano del autismo pueden encontrarse no solo en el cerebro, sino también en la placenta y sus interacciones con el sistema inmune materno.