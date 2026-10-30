Subsidios: Milei les carga un chorrito de kirchnerismo a los colectivos del AMBA

FOTO: El Gobierno les dará más subsidios a las empresas de transporte del AMBA. (Foto: NA/Archivo)

Por Adrián Simioni

El Gobierno necesita que la economía se mueva. Las elecciones, las encuestas y la imagen de la gestión pesan en esa búsqueda. Por eso empiezan a aparecer medidas destinadas a estimular el crédito, el consumo y la actividad. Pero una de las alternativas que se asoman tiene un parecido incómodo con una receta que el mileísmo cuestionó: poner recursos nacionales para contener el boleto en el principal conglomerado electoral del país.

En esa búsqueda de reactivación se mencionan créditos hipotecarios a través de la Anses, una línea del Banco Nación para comprar bienes durables y concesiones de rutas que permitan movilizar inversiones. También aparece la política de contener el precio de los combustibles con el esfuerzo financiero de las petroleras y refinadoras, sobre todo YPF. Queda por ver cuánto puede sostenerse ese esquema con un petróleo caro.

Hasta aquí, esas iniciativas no alcanzaban para hablar de un "plan platita". Sin embargo, la posibilidad de reforzar los subsidios a los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires introduce otra discusión. Porque el beneficio se concentraría en el AMBA, mientras el financiamiento saldría de recursos nacionales.

El punto de partida son las paritarias del transporte. Los aumentos salariales presionan sobre los costos y deberían trasladarse a las tarifas. Según la información que fuentes del Gobierno hicieron llegar a las cámaras empresariales, la respuesta incluiría subsidios para 104 líneas que conectan la ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense.

Todavía falta conocer el alcance de esa asistencia. No está claro cuánto dineros se destinaría ni en qué medida evitaría aumentos del boleto. Por eso conviene distinguir la señal política de una medida cuyos detalles aún no se conocen.

La señal, de todos modos, es reconocible: amortiguar con fondos nacionales el costo del transporte donde se concentra una porción decisiva de los votantes. Ese fue uno de los rasgos más discutidos de la política de subsidios del kirchnerismo.

Ahora bien, para evaluar lo que puede venir también hay que reconocer lo que ocurrió durante esta gestión. La diferencia entre los boletos metropolitanos y los del interior se redujo. En noviembre de 2023, viajar en colectivo en Córdoba costaba 3,4 veces lo que costaba el boleto tomado como referencia en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, esa relación es de 1,9 veces.

El pasajero cordobés sigue pagando bastante más, pero la distancia se achicó. En el AMBA, los usuarios pasaron a afrontar una porción mayor del costo de sus viajes.

La comparación entre tarifas permite observar esa evolución, aunque no alcanza, por sí sola, para medir todos los subsidios. Los sistemas tienen costos diferentes y reciben distintas formas de asistencia. Aun con esa salvedad, hay un cambio que se ve en el bolsillo: la desigualdad tarifaria se hizo menor, aunque persiste.

La pregunta es si ahora empezará a recorrerse el camino inverso. Si la Nación vuelve a reforzar la asistencia metropolitana sin una respuesta equivalente para el interior, la brecha podría ampliarse otra vez. Y reaparecería el mismo problema federal: contribuyentes de todo el país financiando un alivio concentrado en Buenos Aires.

El Gobierno busca calmar a los pasajeros que también son votantes del Gran Buenos Aires. Pero debería recordar que los usuarios del interior también votan. Un chorrito de kirchnerismo en los colectivos del AMBA puede aliviar el malestar metropolitano y, al mismo tiempo, recalentar el de quienes siguen pagando más lejos de la Casa Rosada.