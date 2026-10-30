Talleres, con línea de cinco en defensa para visitar a Riestra

Talleres visitará este sábado desde las 17 a Deportivo Riestra, por la penúltima fecha del Clausura de la Liga Profesional.

El equipo albiazul se encuentra último en la zona, ya sin chances de clasificar a los playoffs; mientras que el "Malevo" necesita la victoria para mandar al descenso a Aldosivi de Mar del Plata.

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?? | #Convocados por Omar De Felippe para jugar ante Deportivo Riestra por la fecha 15 del Torneo Clausura Mercado Libre 2026. ?? Mañana. ?? 17:00 horas. ??? Estadio Guillermo Laza. ?? ESPN Premium. ???? #NacidosEnTalleres #TorneoMercadoLibre 2026 ?? https://t.co/HBmKJKPCQy — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) October 30, 2026

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El entrenador Omar de Felippe decidió jugar con tres centrales y resignar a un mediocampista. En ese sentido, Fascendini reemplazará a Giovanni Baroni quien no trabajó en la semana con el plantel al estar afectado al seleccionado Sub-17.

La única vez que De Felippe utilizó ese sistema fue en el clásico contra Instituto, en donde decidió que Fascendini con Matías Catalán y Román Riquelme formen parte de la última línea, al igual que ahora.

En definitiva, la "T" alistará a Unsain; Catalán, Fascendini y Riquelme; Schott, Galarza, Fattori y Maidana; Depietri, Alvarez y Rick.

Talleres va con una premisa: ganar, porque si pierde y el lunes Central Córdoba supera a Platense, habrá terminado último en las posiciones del grupo, con una fecha por jugar.