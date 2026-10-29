Cómo es el BYD Dolphin Mini: el auto que te podés ganar en el sorteo del Mes de la Familia

Para celebrar el Mes de la Familia y el Día de la Madre, Cadena 3 lanzó un mega concurso junto a Autocity que regalará un BYD Dolphin Mini cero kilómetro.

La campaña se desarrollará del lunes 5 al viernes 30 de octubre y repartirá además 10 millones de pesos en premios con la billetera digital Bezza, viajes a las playas de Brasil junto a Viajes TDH y 6 millones y medio de pesos en órdenes de compra de Naldo.

El sorteo principal sorteará un BYD Dolphin Mini 0 km junto a Autocity, cuyo ganador se conocerá en el gran cierre del viernes 30 de octubre a las 11:30 en transmisión triplex por Cadena 3, La Popu y Cadena Heat.

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En una visita a la concesionaria de BYD en Córdoba, Nicolás Konsol, gerente de marketing de BYD en Argentina, destacó las características del Dolphin Mini. "Primero para destacar lo que van a llevar es un ahorro de dinero por mes", afirmó. Este vehículo eléctrico permite un ahorro significativo en comparación con los autos de combustión.

Concretamente, cada 100 kilómetros, el Dolphin Mini requiere un gasto de 4.500 pesos, mientras que un vehículo tradicional puede costar alrededor de 23.000 pesos. "Estamos hablando casi que consume en cantidad de dinero un 20% de lo que consume un auto tradicional hoy", explicó.

El gerente también mencionó las bonificaciones que ofrece la empresa de energía de Córdoba, que incentivan un consumo más consciente. "Estas bonificaciones van sobre todo a la noche cuando la energía se utiliza menos", agregó. Esto permite a los usuarios cargar sus vehículos de manera más económica.

Respecto a la carga del Dolphin Mini, Konsol indicó que "todos los vehículos de BYD llevan un cargador de pared" y también un cargador de viaje. Además, el vehículo cuenta con un sistema V2L, que permite utilizar la batería del auto como fuente de energía portátil.

BYD Argentina estará presente este jueves y viernes en Río Cuarto, ofreciendo una experiencia de test drive junto a AutoCity. Los visitantes podrán probar los ocho modelos eléctricos e híbridos de la marca, incluyendo los exclusivos Yangwang U8 y U9.