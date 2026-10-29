Alerta por tormentas en Córdoba: advierten por lluvias intensas, granizo y crecidas repentinas

FOTO: Fuertes lluvias en Córdoba: los 10 puntos con mayores acumulados de agua

Córdoba se encuentra bajo advertencia por el desarrollo de tormentas que pueden provocar lluvias intensas, ráfagas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica. Según informó Hidro Córdoba, las precipitaciones podrían concentrar importantes volúmenes de agua en cortos períodos, con riesgos de reducción de la visibilidad, calzadas resbaladizas y crecidas repentinas.

En paralelo, se reportaron lluvias en distintos tramos de la autopista Córdoba-Rosario, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y adaptar la velocidad a las condiciones del camino.

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El aviso se conoce en un contexto de inestabilidad que podría extenderse durante el fin de semana y continuar a lo largo de varios días de la próxima semana.

Qué advierte Hidro Córdoba sobre las tormentas

El organismo anticipó el desarrollo de tormentas y precipitaciones que podrían presentar las siguientes características:

Abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Ráfagas de viento.

Caída de granizo.

Actividad eléctrica.

Disminución de la visibilidad.

Calzadas resbaladizas.

Crecidas repentinas.

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Ante este escenario, la recomendación es circular con precaución, evitar maniobras bruscas y mantener una distancia prudente con otros vehículos, especialmente en rutas y autopistas afectadas por las lluvias.

Cómo estará el tiempo en Córdoba durante el fin de semana

El meteorólogo Marcelo Madelón había anticipado, en diálogo con Cadena 3, un cambio en las condiciones meteorológicas, con tormentas y lluvias que podrían prolongarse durante buena parte de la próxima semana.

Para este jueves se esperaba una jornada mayormente soleada, con una temperatura máxima cercana a los 28 grados. Sin embargo, hacia la tarde podían desarrollarse tormentas, principalmente en las zonas serranas, con posibilidad de que avanzaran posteriormente hacia la ciudad de Córdoba.

El viernes continuará el calor, con una máxima estimada en torno a los 30 grados. La combinación de humedad y temperaturas elevadas mantendrá las condiciones favorables para la formación de precipitaciones.

El panorama podría desmejorar durante el fin de semana. Según Madelón, las tormentas y los chaparrones comenzarían a generalizarse desde la tarde del sábado, después de una primera parte del día con posibles períodos de sol y una máxima cercana a los 29 grados.

Para la madrugada del domingo se prevén tormentas de mayor intensidad, mientras que la temperatura máxima descendería hasta los 24 grados.

Las lluvias podrían continuar durante la próxima semana

El período de inestabilidad no se limitaría al fin de semana. De acuerdo con las tendencias meteorológicas mencionadas por Madelón, las precipitaciones podrían continuar durante el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana.

La evolución del pronóstico deberá seguirse durante los próximos días, especialmente ante la posibilidad de tormentas localmente intensas y acumulados importantes de lluvia.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y extremar las precauciones al circular por rutas, autopistas y sectores que puedan verse afectados por anegamientos o crecidas repentinas.