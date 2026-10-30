Milei, en modo campaña: "Si nos reeligen, les devolveremos US$500 millones en baja de impuestos"

El presidente Javier Milei prometió que, si consigue la reelección y continúa en el Gobierno hasta 2031, devolverá a los argentinos unos 500 millones de dólares mediante nuevas reducciones impositivas. Lo afirmó durante una clase magistral en la Universidad Torcuato Di Tella, donde también cuestionó a los dirigentes políticos que, según dijo, priorizan ganar elecciones, volvió a atacar a los periodistas y respondió a las críticas del exministro de Economía Domingo Cavallo.

La disertación estuvo dirigida a estudiantes de la universidad. Al comienzo, Milei apuntó contra la prensa y calificó a los periodistas como “seres cargados de maldad”.

“Si esos seres cargados de maldad, los periodistas, se tomaran un segundo para escuchar, no dirían las estupideces que dicen”, sostuvo ante el auditorio.

El mandatario también adelantó que su próximo libro se titulará La política como moral y que será publicado en noviembre. Según explicó, tendrá tres tomos y el último incluirá una bitácora de los primeros 30 meses de gestión, con un punteo de unas 400 páginas.

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ASI ENTRABA @JMilei AL ENCUENTRO ORGANIZADO POR LOS ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD DI TELLA. VLLC…!!! https://t.co/F1hwjhmHrO — Milei Media (@Milei_Media) October 30, 2026

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Milei cuestionó a los políticos y prometió nuevas bajas de impuestos

Durante su exposición, el Presidente cuestionó a los dirigentes que, de acuerdo con su interpretación, ponen la búsqueda de votos por encima de otros objetivos.

“Son capaces de mentir con tal de ganar elecciones, en el fondo lo que están viendo es un ser detestable, ególatra”, afirmó.

En otro tramo, volvió a apuntar contra los periodistas y vinculó sus críticas con la decisión de su Gobierno de eliminar la pauta oficial y con diferencias ideológicas.

“Me odian porque les corté la pauta oficial y porque son de izquierda, que no vendría a ser mi posición ideológica”, expresó.

Milei también insistió con su rechazo a la carga tributaria. “Me niego a llamar al pagador de impuestos como un contribuyente: los impuestos son un robo”, manifestó, al remarcar que lo decía en su condición de jefe de Estado.

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En ese marco, anticipó que una eventual continuidad de su administración permitiría profundizar la reducción de impuestos. “Si los argentinos nos votan y nos permiten gobernar hasta 2031, les estaríamos devolviendo 500 millones de dólares en baja de impuestos”, aseguró.

Además, adelantó que su Gobierno avanzará con nuevas desregulaciones y sostuvo que, si es reelecto, habrá cambios profundos a partir del 11 de diciembre de 2027.

La respuesta de Milei a las críticas de Domingo Cavallo

Otro de los momentos de la exposición estuvo dedicado a Domingo Cavallo. El exministro de Economía había cuestionado la manera en que el Gobierno desmontó el cepo cambiario y había calificado esa decisión como “una burrada”.

Milei respondió con fuertes críticas a la trayectoria del exfuncionario y lo acusó de haber nacionalizado la deuda privada en 1982.

“Este impresentable nacionalizó la deuda en 1982, usó a los argentinos para pagar lo que se habían timbeado y le exigió a Erman González hacer el Plan Bonex; así estabiliza cualquiera. Nosotros, en cambio, estuvimos remando para limpiar el balance del Banco Central”, sostuvo.

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Defendió el programa económico y habló de la desaceleración

En la ronda de preguntas, un estudiante consultó al mandatario sobre los ganadores y perdedores del programa económico. Milei defendió los resultados de su gestión y afirmó que “el programa es exitoso”.

“Bajamos la inflación sin expropiar, sin controles de precios y sin cargar de ajustes”, enumeró.

También volvió a referirse al conflicto con la empresa FATE y su dueño, Javier Madanes Quintanilla, a quien cuestionó por el cierre de la compañía y la situación de sus trabajadores.

El Presidente sostuvo que los neumáticos de la firma tenían precios similares a los de la competencia y que la empresa no estaba abierta a competir. Además, acusó a Madanes Quintanilla de haber dejado trabajadores en la calle un día antes del debate de la ley de modernización laboral.

“Es un empresaurio que quiso romper; un cobarde hubiera retrocedido: nosotros aceleramos. Que me digan por qué tengo que estar sosteniendo a un violento y corrupto frente al bienestar de millones de argentinos”, expresó.

Sobre la actividad económica, Milei reconoció que “es cierto que se desaceleró el ritmo”. Entre los factores que mencionó, aludió a la situación en el estrecho de Ormuz y a los conflictos entre Rusia y Ucrania, que, según su explicación, generan una contracción de la oferta energética y presionan sobre los precios.

“Obvio que me gustaría que la inflación haya estado empezando hace meses con cero, que la pobreza perfore el 25% y que la indigencia esté tendiendo a cero”, afirmó.

Sin embargo, atribuyó parte de las dificultades a factores externos y volvió a cuestionar a sus adversarios políticos, a quienes acusó de intentar desestabilizar a su Gobierno.

Nuevas críticas a la oposición y al periodismo

En el tramo final, Milei aseguró que la oposición intentó promover siete juicios políticos en su contra y generar conflictos en las calles. También volvió a cuestionar a los periodistas y acusó a algunos de difundir información falsa sobre su relación con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con su hermana, Karina Milei.

El Presidente negó tener diferencias con ambos funcionarios y sostuvo que mantiene una relación de estrecha colaboración con Caputo. Sobre su hermana, afirmó que tiene posiciones económicas incluso más ortodoxas que las suyas.

La presentación en la Universidad Torcuato Di Tella combinó así la defensa del rumbo económico, anuncios condicionados a una eventual reelección y nuevos cuestionamientos del mandatario a dirigentes opositores, empresarios y periodistas.