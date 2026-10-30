Menem descartó una interna con Bullrich en LLA y fue tajante: "El único candidato es Milei"
El titular de la Cámara de Diputados dijo que hay consenso en el oficialismo sobre la candidatura presidencial. Su definición llegó tras las diferencias de la senadora con el Gobierno y sus dichos sobre su futuro electoral.
30/10/2026 | 13:47Redacción Cadena 3
FOTO: Otros tiempos: Javier Milei y Patricia Bullrich al formalizar su alianza en 2023.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, descartó una competencia interna en La Libertad Avanza por la candidatura presidencial de 2027 y sostuvo que Javier Milei es el único postulante del espacio. La definición se produjo ante una consulta sobre una eventual candidatura de Patricia Bullrich, en medio de las diferencias públicas entre la senadora y el mandatario.
Menem habló el jueves por la tarde noche durante una charla de la FURP en la Cámara baja. Allí aseguró que el respaldo a Milei es compartido por el partido y reivindicó su liderazgo al frente del oficialismo.
"No hay dos candidatos a la presidencia en LLA. Es mi postura, soy vicepresidente del partido a nivel nacional y presidente por mi distrito, que es La Rioja, y te diría que es unánime que el único candidato de LLA es Javier Milei", afirmó.
El titular de Diputados también calificó la conducción del Presidente como "única, irrepetible" y consideró excepcional su llegada al poder como dirigente ajeno a las estructuras políticas tradicionales.
En su defensa de la gestión, elogió la formación académica y la capacidad intelectual de Milei. "La Argentina es premiada hoy con Javier Milei como presidente", expresó. Agregó que esa situación debe ser aprovechada por todos los argentinos y destacó la convicción del mandatario para llevar adelante los cambios de su administración.
/Inicio Código Embebido/
Visita de León XIV. Milei recibirá al Papa en el aeropuerto: el Gobierno evalúa la transmisión por cadena nacional
El secretario de Culto, Agustín Caulo, adelantó los detalles del arribo del sumo pontífice previsto para el próximo domingo 8 de noviembre. En paralelo, el Senado solicitó la integración de la vicepresidenta Victoria Villarruel en las actividades oficiales.
/Fin Código Embebido/
La respuesta sobre 2027 llegó después de que Bullrich ratificara que se considera preparada para ejercer la Presidencia, aunque evitó confirmar que buscará competir en las próximas elecciones.
"Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol", había señalado la jefa del bloque oficialista en el Senado.
Sus declaraciones se sumaron a una serie de cuestionamientos a decisiones y expresiones del Presidente. Uno de los episodios más recientes estuvo relacionado con los ataques de Milei a periodistas durante la cena de la Fundación Faro, donde los acusó de difundir información falsa sobre la causa $LIBRA.
El domingo, Bullrich objetó los términos utilizados por el mandatario. "Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan", sostuvo. Si bien reconoció que el Presidente puede responder a las críticas, reclamó que lo haga con argumentos y cuide sus palabras.
/Inicio Código Embebido/
Elecciones EE.UU. La inflación se mete en unas elecciones cruciales para Trump, el principal aliado de Milei
El costo de vida aparece en las conversaciones en las calles de Washington. Los estadounidenses definirán el control del Congreso este martes, en una elección que influye en el margen para la relación política y económica con la Argentina.
/Fin Código Embebido/
En esa misma entrevista, la senadora pidió cambios para que los resultados económicos lleguen a los hogares. Los cuestionamientos se conocieron después de que publicara una fotografía abrazada a Milei durante la cena, una imagen que el jefe de Estado compartió en sus redes sociales.
Las diferencias también alcanzaron la coordinación política y la agenda parlamentaria. Bullrich había cuestionado los cambios sobre discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027 y aseguró que no había sido informada sobre su contenido, pese a integrar la mesa política del Gobierno.
Además, expresó reparos sobre la estrategia legislativa para la Ley de Tierras. En ese contexto, Menem negó que esas diferencias se traduzcan en una disputa por la candidatura presidencial dentro de La Libertad Avanza.
/Inicio Código Embebido/
Encuentro clave. Tras los chispazos, Javier Milei y Patricia Bullrich se reunieron en Olivos para limar asperezas
El Presidente y la jefa de bancada en el Senado mantuvieron un encuentro a solas de más de dos horas. Buscaron encauzar la relación tras las fuertes diferencias por temas clave de la gestión.
/Fin Código Embebido/
-
Lectura rápida
¿Quién descartó una competencia interna en La Libertad Avanza? El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
¿Quién es el único postulante del espacio según Menem? Javier Milei es el único postulante del espacio.
¿Cuándo se realizó la charla donde Menem hizo sus declaraciones? El jueves por la tarde noche durante una charla de la FURP en la Cámara baja.
¿Qué cuestionamientos realizó Bullrich sobre el Presidente? Bullrich cuestionó los términos utilizados por Milei y pidió que se respeten a quienes critican.
¿Qué diferencias se mencionan en la coordinación política? Bullrich cuestionó cambios sobre discapacidad en el Presupuesto 2027 y expresó reparos sobre la estrategia legislativa para la Ley de Tierras.