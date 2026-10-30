Menem descartó una interna con Bullrich en LLA y fue tajante: "El único candidato es Milei"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, descartó una competencia interna en La Libertad Avanza por la candidatura presidencial de 2027 y sostuvo que Javier Milei es el único postulante del espacio. La definición se produjo ante una consulta sobre una eventual candidatura de Patricia Bullrich, en medio de las diferencias públicas entre la senadora y el mandatario.

Menem habló el jueves por la tarde noche durante una charla de la FURP en la Cámara baja. Allí aseguró que el respaldo a Milei es compartido por el partido y reivindicó su liderazgo al frente del oficialismo.

"No hay dos candidatos a la presidencia en LLA. Es mi postura, soy vicepresidente del partido a nivel nacional y presidente por mi distrito, que es La Rioja, y te diría que es unánime que el único candidato de LLA es Javier Milei", afirmó.

El titular de Diputados también calificó la conducción del Presidente como "única, irrepetible" y consideró excepcional su llegada al poder como dirigente ajeno a las estructuras políticas tradicionales.

En su defensa de la gestión, elogió la formación académica y la capacidad intelectual de Milei. "La Argentina es premiada hoy con Javier Milei como presidente", expresó. Agregó que esa situación debe ser aprovechada por todos los argentinos y destacó la convicción del mandatario para llevar adelante los cambios de su administración.

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La respuesta sobre 2027 llegó después de que Bullrich ratificara que se considera preparada para ejercer la Presidencia, aunque evitó confirmar que buscará competir en las próximas elecciones.

"Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol", había señalado la jefa del bloque oficialista en el Senado.

Sus declaraciones se sumaron a una serie de cuestionamientos a decisiones y expresiones del Presidente. Uno de los episodios más recientes estuvo relacionado con los ataques de Milei a periodistas durante la cena de la Fundación Faro, donde los acusó de difundir información falsa sobre la causa $LIBRA.

El domingo, Bullrich objetó los términos utilizados por el mandatario. "Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan", sostuvo. Si bien reconoció que el Presidente puede responder a las críticas, reclamó que lo haga con argumentos y cuide sus palabras.

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En esa misma entrevista, la senadora pidió cambios para que los resultados económicos lleguen a los hogares. Los cuestionamientos se conocieron después de que publicara una fotografía abrazada a Milei durante la cena, una imagen que el jefe de Estado compartió en sus redes sociales.

Las diferencias también alcanzaron la coordinación política y la agenda parlamentaria. Bullrich había cuestionado los cambios sobre discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027 y aseguró que no había sido informada sobre su contenido, pese a integrar la mesa política del Gobierno.

Además, expresó reparos sobre la estrategia legislativa para la Ley de Tierras. En ese contexto, Menem negó que esas diferencias se traduzcan en una disputa por la candidatura presidencial dentro de La Libertad Avanza.

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