Milei inauguró una iglesia evangélica en Neuquén: "Estamos sentando las bases para el siglo de oro"

El presidente Javier Milei inauguró este sábado un nuevo templo evangélico en la ciudad de Neuquén y aprovechó el acto para enviar un mensaje político con proyección electoral. Durante su discurso, defendió el rumbo económico de su gestión y anticipó que no buscará enfrentar al populismo con medidas que reproduzcan sus mecanismos.

“No creemos en soluciones fáciles. No creemos en combatir el populismo con más populismo”, afirmó el mandatario, al referirse a las propuestas de su espacio para un eventual segundo mandato.

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Discurso del Presidente Javier Milei en la inauguración del nuevo auditorio de la Iglesia Evangélica Bautista Jesús es Rey, en Neuquén. https://t.co/4xYH4PRXkY — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 31, 2026

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La ceremonia se realizó en el nuevo auditorio de la Iglesia Bautista Jesús es Rey, conducida por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional de La Libertad Avanza Nadia Márquez. El edificio tiene capacidad para 4.000 personas y fue presentado por Milei como el templo evangélico más grande de la Patagonia.

La obra fue financiada con aportes de la congregación. Durante su intervención, el Presidente destacó la capacidad de organización de la comunidad religiosa y la presentó como un ejemplo de construcción institucional sin depender de la intervención estatal.

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La iglesia también cuenta con una escuela a la que asisten 1.700 alumnos y una clínica con 30 especialidades, según los datos mencionados durante el acto.

Milei proyectó un segundo mandato y habló del futuro de la Argentina

El Presidente vinculó la inauguración con el proyecto político de su administración y planteó que las medidas impulsadas por su gobierno buscan generar cambios de largo plazo.

“Nosotros ya hemos cumplido con nuestras promesas y somos claros en lo que ofrecemos para un segundo mandato. No creemos en soluciones fáciles. No creemos en combatir el populismo con más populismo”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró: “Hoy, desde nuestro gobierno, estamos construyendo un edificio pensado para durar décadas. Estamos sentando las bases para el siglo de oro de la Argentina.”

También hizo referencia a las elecciones del próximo año y expresó su deseo de que los ciudadanos puedan elegir entre dos modelos de país. Por un lado, mencionó la posibilidad de profundizar el rumbo de su gestión; por otro, cuestionó las políticas que, según su interpretación, llevaron a la Argentina a perder desarrollo durante el último siglo.

“Queremos que el año que viene puedan elegir en paz”, afirmó.

El equilibrio fiscal como principio moral

Una parte central del discurso estuvo dedicada a la defensa del equilibrio fiscal, que Milei volvió a presentar como una obligación ética y una política de Estado.

El mandatario sostuvo que su administración basa su concepción de la política en el respeto por la vida, la libertad y la propiedad. Desde esa perspectiva, cuestionó el endeudamiento y la emisión monetaria para financiar gastos por encima de los ingresos públicos.

“No es justo que el Estado gaste más de lo que recauda y le pase la factura a las siguientes generaciones con deuda o a los más vulnerables con inflación”, afirmó.

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En su exposición, contrapuso esa posición con las promesas de bienestar inmediato que atribuyó a la dirigencia tradicional. Según su planteo, los gobiernos populistas recurren a la emisión para sostener compromisos que no pueden cumplir de manera permanente.

“Los gobiernos populistas emiten dinero para intentar cumplir con sus promesas imposibles y ganar poder en el proceso”, expresó.

Para desarrollar su argumento, apeló a referencias bíblicas sobre la tentación y la puerta estrecha. También vinculó las políticas económicas de corto plazo con el deterioro de las condiciones sociales y la pérdida de capacidad de planificación.

La inflación y la falta de crédito, en el centro de sus críticas

Milei describió las consecuencias de la inflación como un escenario en el que las personas quedan concentradas en resolver las necesidades inmediatas y pierden posibilidades de proyectar a futuro.

En ese marco, sostuvo que la falta de estabilidad afecta el crédito, la industria y el comercio, y limita las posibilidades de inversión y emprendimiento.

El Presidente atribuyó a la situación económica previa a su gobierno indicadores que utilizó para defender su programa. Mencionó un 70% de pobreza infantil, una inflación anual del 200% y un nivel de crédito prácticamente inexistente.

Frente a ese diagnóstico, afirmó que la estabilidad y el desarrollo institucional permiten reducir la dependencia del consumo inmediato y generar condiciones para invertir, emprender y planificar.

La libertad económica, sostuvo, constituye el marco para que cada persona pueda desarrollar su propio proyecto de vida, incluso con la posibilidad de equivocarse o fracasar.

La presencia de Karina Milei, Martín Menem y Rolando Figueroa

El acto tuvo también una dimensión política en Neuquén. Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el gobernador provincial, Rolando Figueroa; y la senadora nacional Nadia Márquez.

La legisladora libertaria es hija del pastor Hugo Márquez, quien conduce la Iglesia Bautista Jesús es Rey.

Su nombre aparece dentro de la estrategia de La Libertad Avanza para disputar la gobernación neuquina en 2027, frente al actual mandatario provincial, Rolando Figueroa.

De esta manera, la inauguración del templo combinó una actividad religiosa con un discurso de fuerte contenido económico y político, en el que Milei defendió los principios de su administración y anticipó los ejes con los que buscará sostener su proyecto en una eventual segunda gestión.