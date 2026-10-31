Mercado Pago, más cerca de ser banco: qué cambiaría con las cuentas sueldo y las tarjetas

Mercado Pago avanza en su objetivo de convertirse en banco en la Argentina, una transformación que le permitiría recibir salarios, captar depósitos y ampliar sus servicios financieros. La compañía superó la revisión técnica de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, aunque todavía necesita la autorización definitiva del Directorio del Banco Central.

El analista financiero Saúl Musicante, especialista en riesgo crediticio y asesor de mercados en Argentina, explicó a Cadena 3 que ese cambio abriría nuevas posibilidades para la empresa y modificaría la competencia con las entidades tradicionales. "La verdad es que va a ser una competencia fuerte para los bancos; habrá que ver qué posición toma", sostuvo.

Uno de los principales cambios estaría en las cuentas sueldo. Según explicó, la licencia permitiría que los trabajadores cobren directamente en la nueva entidad, sin tener que recibir primero el salario en otro banco y transferirlo después a la billetera.

Musicante señaló que la habilitación también le permitiría tomar depósitos en cajas de ahorro y ofrecer plazos fijos. Esa posibilidad ampliaría su capacidad de fondeo, es decir, los recursos disponibles para financiar sus operaciones y productos.

En su análisis, captar depósitos reduciría la necesidad de recurrir a otras fuentes de financiamiento, como la emisión de bonos o la negociación de cheques en el segmento no garantizado del Mercado Argentino de Valores (MAV).

La transformación también podría potenciar el negocio de las tarjetas de crédito. El especialista indicó que la empresa tendría más herramientas para ofrecer distintos productos financieros a su base de usuarios, una estrategia conocida como venta cruzada de servicios.

Entre las posibilidades mencionó tarjetas sin costo de mantenimiento, promociones y cuotas sin interés. De acuerdo con su evaluación, la estructura bancaria le daría mayor capacidad para financiar esas propuestas, en lugar de depender de acuerdos con otras entidades.

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• La competencia por los clientes

Musicante consideró que el eventual desembarco de Mercado Pago como banco tendría un impacto particular en la banca de individuos. "Creería que va a pasar a ser líder de ese mercado", proyectó.

Al comparar ese escenario con la actividad de Santander, Galicia y Macro, sostuvo que, según su evaluación, el negocio principal de esas entidades está en la banca comercial y corporativa, aunque también cuentan con servicios para clientes individuales.

Por eso, planteó que la competencia dependerá de la estrategia que adopte la compañía y de los segmentos en los que decida concentrar su oferta.

En cambio, consideró poco probable que la empresa avance sobre los préstamos hipotecarios. "No creo que se metan en los hipotecarios", afirmó, y señaló que ese segmento continuaría como una oportunidad de negocio para los bancos grandes y medianos.

Las posibilidades descriptas por Musicante dependen de la obtención de la licencia y de las decisiones comerciales que tome la empresa. El aval técnico recibido hasta ahora constituye un paso del trámite, pero todavía no la habilita a operar como banco.

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Informe de Guillermo López.