Kicillof criticó a Milei y llamó a construir una alternativa electoral: "Nadie se salva solo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, disertó este viernes por la tarde en Jujuy, en donde cargó contra el presidente Javier Milei y llamó a construir una alternativa de cara a las elecciones presidenciales. "Nadie se salva solo, no hay solución de ninguna provincia sin que cambie la política nacional", dijo durante su discurso en la provincia que comanda Carlos Sadir.

Respecto al mandato de La Libertad Avanza, Kicillof sostuvon que se trata de "la estafa electoral más grande de la historia" y dejó un mensaje hacia aquellos que pusieron su voto en Milei.

"Hoy se encuentran con un gobierno lleno de representantes de lo más rancio del poder económico y del poder internacional. El que pensaba que con estas políticas le iba a ir mejor, hoy se encuentra con un desaste de tarifazos y endeudamiento", criticó.

"Vinimos a Jujuy a escuchar a su pueblo, y escuchamos que los productores de tabaco y caña, y los comerciantes con Milei, tienen la perspectiva de pasarla cada vez peor, sin perspectivas".

El mandatario bonaerense acelera el armado de su partido, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con agendas de encuentro y diálogo a nivel nacional. Este viernes se reunió con su par jujeño, con quien firmó distintos convenios de cooperación.

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"En nuestro pueblo, en su corazón, está la base de la recuperación de nuestro país y de cada una de nuestras provincias. No podemos aceptar que se desvirtúe el federalismo", comentó en su acto en el Club Altos Hornos Zapla.

Kicillof señaló que para derrotar al oficialismo se debe utilizar "el arma más poderosa y la fuerza más grande que hay", que identificó con la "militancia del pueblo". "Es la que tiene el peronismo y el campo popular. Somos invencibles", afirmó.

"Para construir un país más justo y una patria para todos, la tenemos que hacer desde abajo para arriba y desde la periferia para el centro. Eso es Jujuy participando con las demás provincias".

Sobre el final, consolidó el llamado a la unidad nacional para armar "un gobierno que sea productivo, federal, soberano y que sea patriota", al que definió como "un gobierno por y para el pueblo".

"Necesitamos un país en donde las prioridades no sean ni la timba ni la extranjerización, sino que sean la producción, el trabajo, la educación y la salud. Un país que se vuelva a mover con los principios y la doctrina del peronismo".

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Informe de Elisa Zamora.