Masacre familiar en Merlo: el padre tenía experiencia con armas y habría sorprendido a su familia

La investigación por la masacre familiar ocurrida en Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo, incorporó nuevos detalles sobre el perfil del principal sospechoso y la posible mecánica del ataque. Mahatma Edvynd Soihit Meza, de 44 años, tenía experiencia en el manejo de armas de fuego, había trabajado como vigilador privado y solía publicar imágenes de sus prácticas de tiro en redes sociales.

El hombre está señalado como quien asesinó a su pareja, Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, y a los tres hijos de ambos —Dan, de 14; Alan, de 12; y Nicole, de 10—, antes de quitarse la vida con la misma pistola.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que las víctimas fueron sorprendidas mientras descansaban en la habitación que compartía la familia. Los primeros exámenes forenses determinaron que la mujer y los tres chicos recibieron dos disparos en la cabeza cada uno, mientras que el hombre tenía una única herida en la sien izquierda.

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Un hombre que practicaba tiro y tenía experiencia con armas

En su perfil de Facebook, Soihit Meza se identificaba como Edvynd Soihit y compartía imágenes en las que se mostraba practicando tiro al blanco.

El 6 de octubre pasado, ante el reconocimiento de un amigo por su puntería, respondió: "Hay que practicar y estar preparados".

Una fuente vinculada a la investigación indicó a Clarín que el hombre había trabajado en Argentina como vigilador privado, una actividad que le habría permitido adquirir experiencia en el manejo de armas. También concurría a ferias y exposiciones relacionadas con ese ámbito.

Tenía una pistola calibre 9 milímetros propia, que utilizaba para practicar en un polígono. Según los testimonios reunidos hasta el momento, además, tenía la intención de montar un negocio dedicado a la comercialización legal de armas.

Los investigadores todavía buscan corroborar si la documentación del arma estaba en regla. En principio, estiman que contaba con una Credencial de Legítimo Usuario (CLU), requisito para practicar en un polígono con un arma propia.

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Cómo habría ocurrido el ataque en la habitación familiar

La reconstrucción del hecho presenta una dificultad central: no hay testigos presenciales, ya que todo ocurrió dentro de una habitación pequeña en la que estaban los cinco integrantes de la familia.

Sin embargo, a partir del horario estimado, la posición en la que fueron encontrados los cuerpos, las heridas y la posible trayectoria de los disparos, los peritos creen que el hombre atacó a sus familiares cuando descansaban.

La habitación tenía dimensiones reducidas y varios colchones prácticamente superpuestos. Sobre la cama también estaba encendida la computadora portátil de Evelyn, quien trabajaba de manera remota como analista de sistemas.

Una fuente de la investigación señaló que la mujer posiblemente estaba trabajando con su computadora cuando ocurrió el ataque, mientras que los chicos descansaban en el mismo ambiente.

La cercanía entre el agresor y las víctimas habría sido determinante para la mecánica del hecho. Según la reconstrucción preliminar, no era necesario realizar disparos a larga distancia para concretar el ataque.

Los médicos constataron que Rivero Mejías y sus tres hijos tenían dos heridas de bala en la cabeza, con orificios de entrada y salida. Soihit Meza, en tanto, presentaba un solo disparo en la sien izquierda.

La pareja atravesaba una crisis y la mujer quería separarse

Otra de las líneas que analiza la investigación está relacionada con la situación sentimental de la pareja. De acuerdo con los primeros datos, la relación atravesaba una crisis y la mujer le habría comunicado recientemente a su marido su intención de separarse.

La familia era de origen venezolano y llevaba poco tiempo instalada en el barrio de Mariano Acosta, en una vivienda ubicada sobre la calle Mercedes al 2400, entre Ensenada y Dinamarca.

Los vecinos señalaron que tenían poco contacto con el grupo familiar, que había llegado hacía aproximadamente un mes. Tampoco contaban con una red cercana de familiares en la zona, más allá de un hermano de Evelyn que no frecuentaba el lugar.

El hallazgo de los cinco cuerpos y la investigación judicial

Los vecinos aseguraron que durante las primeras horas del jueves habían escuchado varios disparos. Sin embargo, los cuerpos fueron descubiertos recién al día siguiente.

La preocupación comenzó cuando los compañeros de trabajo de Evelyn advirtieron que no se había presentado a cumplir sus tareas y no lograban comunicarse con ella. Uno de ellos se acercó hasta la vivienda y, al no obtener respuesta, observó por una ventana los cuerpos en el interior. Luego llamó al 911.

En el domicilio trabajaron efectivos de la comisaría 6ª de Mariano Acosta y peritos de Policía Científica, bajo las directivas de la fiscal Adriana Suárez Corripio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 de Morón.

Durante los procedimientos se secuestró una pistola calibre 9 milímetros, ubicada entre las piernas de Soihit Meza. Los investigadores consideran que fue el arma utilizada para cometer los asesinatos y posteriormente el suicidio.