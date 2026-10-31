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Una mañana para todos Notas

Sube el costo del transporte para el municipio, pero el boleto seguirá sin cambios en Córdoba

La actualización fija en $5.581,29 el valor por kilómetro para octubre y establece nuevas tarifas plenas de referencia. El mayor costo del sistema será afrontado por la Municipalidad y no se trasladará a los pasajeros.

31/10/2026 | 09:14Redacción Cadena 3

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La Municipalidad deberá pagar más para subsidiar el transporte urbano de Córdoba.

FOTO: La Municipalidad deberá pagar más para subsidiar el transporte urbano de Córdoba.

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La Municipalidad de Córdoba actualizó los costos reconocidos del transporte urbano de pasajeros para octubre, una modificación que incrementa el costo del servicio para el municipio. La medida no implica un aumento del boleto que pagan los usuarios.

Según el texto publicado en el Boletín Municipal, el costo por kilómetro quedó establecido en $5.581,29, de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Transporte. La disposición modifica el artículo 1° de la Resolución Serie "B" N° 264/2026.

El cuadro fija una tarifa plena de referencia de $2.641,40 para el servicio masivo. Ese monto corresponde al cálculo reconocido para el sistema y no al precio que se cobra a los pasajeros al viajar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La actualización también establece valores de tarifa plena de $3.037,60 para el servicio Anillo, $2.113,10 para el Barrial y $3.037,60 para el Nocturno. Para el Expreso, la cifra se ubica en $10.565,60, mientras que para el Expreso Nocturno alcanza los $12.150,44.

El mayor costo será afrontado por la Municipalidad, sin trasladarlo al boleto. De esta manera, la actualización modifica los valores reconocidos para sostener la prestación, mientras los pasajeros continuarán abonando la tarifa vigente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Guillermo López.

Lectura rápida

¿Qué se actualizó en la Municipalidad de Córdoba? Se actualizaron los costos reconocidos del transporte urbano de pasajeros para octubre.

¿Quién informó sobre la modificación? La información fue proporcionada por la Dirección General de Transporte.

¿Cuándo se implementa esta actualización? La actualización se implementa para el mes de octubre.

¿Dónde se publicó la disposición? La disposición fue publicada en el Boletín Municipal.

¿Por qué no aumentará el boleto para los usuarios? El mayor costo será afrontado por la Municipalidad, sin trasladarlo al boleto que pagan los usuarios.

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