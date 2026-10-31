FOTO: Oficializaron el horario para la gran final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras.

CONMEBOL confirmó todos los detalles del partido que va a definir al campeón de la Copa Libertadores 2026. El organismo del fútbol sudamericano anunció de forma oficial la hora exacta en la que se va a jugar este cruce definitivo.

El título lo van a disputar Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil. La cita será el próximo sábado 28 de noviembre en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay.

Desde la organización determinaron que el partido arrancará a las 17 (hora de Argentina y Uruguay). Con esta confirmación, ambos clubes ya tienen el cronograma listo para encarar la recta final de su preparación.

El conjunto albirrojo llegó a la finalísima tras dejar en el camino a Flamengo en una semifinal inolvidable, donde terminó festejando en los penales en pleno Maracaná.

Por su parte, el equipo paulista también sacó boleto desde los doce pasos al superar a Fluminense en su respectiva llave.

Con la confirmación del horario, la expectativa de los hinchas ya se siente en el aire. Las hinchadas de ambos equipos empiezan a organizar el viaje a tierras uruguayas para acompañar a sus planteles en busca de la copa.

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