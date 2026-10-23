Estudiantes de La Plata: un repaso a su historia en finales de la Copa Libertadores

FOTO: La última vez que Estudiantes jugó la final de la Copa Libertadores fue en 2009.

Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- Estudiantes de La Plata logró clasificar a la final de la Copa Libertadores la noche del jueves tras superar en una tanda de penales al Flamengo de Brasil. Ahora, el equipo busca conquistar su quinto título en el torneo de clubes más prestigioso de América.

Con esta victoria, el conjunto platense disputará por sexta vez en su historia la final de la Copa Libertadores, donde ostenta un destacado registro.

La primera final que jugó fue en 1968, cuando se coronó campeón tras vencer a Palmeiras de Brasil en un partido desempate por 2-0 en el Estadio Centenario de Montevideo. En la serie, había ganado 2-1 en La Plata y había caído 3-1 en Brasil.

Al año siguiente, en 1969, el "Pincha" volvió a consagrarse campeón de América, esta vez al derrotar sin complicaciones a Nacional de Uruguay, al que venció 1-0 en el partido de ida y 2-0 en el de vuelta.

En 1970, Estudiantes logró el tricampeonato de América al vencer 1-0 a Peñarol de Uruguay en La Plata y luego empatar sin goles en Montevideo.

Sin embargo, la racha perfecta de Estudiantes en finales de la Copa Libertadores se detuvo en 1971, cuando fue superado 2-0 por Nacional de Uruguay en el partido decisivo, luego de que ambos equipos ganaran 1-0 en sus respectivos estadios.

La última vez que Estudiantes llegó a la final de la Copa Libertadores fue en 2009, enfrentándose a Cruzeiro de Brasil. En aquella serie, el "Pincha", dirigido por Alejandro Sabella y con Juan Sebastián Verón como figura, comenzó con un empate sin goles en La Plata.

Sin embargo, en el partido de vuelta, Estudiantes hizo historia al ganar 2-1 en Brasil con goles de Gastón "La Gata" Fernández y Mauro Boselli.

Este 28 de noviembre, Estudiantes buscará volver a conquistar América cuando se enfrente con Palmeiras de Brasil en el Estadio Centenario.