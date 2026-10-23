El Turismo Carretera se vive en Rosario: previa en Oroño y "todo puede pasar" en el Fangio

FOTO: El Turismo Carretera ya se vive en Rosario: previa en Oroño y "todo puede pasar".-

FOTO: El Turismo Carretera ya se vive en Rosario: previa en Oroño y "todo puede pasar"

FOTO: El Turismo Carretera ya se vive en Rosario: previa en Oroño y "todo puede pasar".

La llegada del Turismo Carretera a Rosario comenzó a sentirse en las calles de la ciudad. Fanáticos de distintas marcas se reunieron sobre bulevar Oroño para acompañar la presentación de los autos y anticipar una nueva fecha de la Copa de Oro.

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Entre fotos, motores y banderas, los hinchas compartieron sus expectativas de cara al fin de semana, en una jornada que sirvió como antesala de la competencia. La categoría, una de las más importantes del automovilismo argentino, vuelve a Rosario con una fecha decisiva para la definición del campeonato.

El actual campeón, Agustín Canapino, destacó la presencia del TC en la ciudad y la convocatoria de público. “La categoría más importante tiene que estar en Rosario”, afirmó en una entrevista con Cadena 3.

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El piloto se encuentra quinto en la Copa de Oro y buscará sumar puntos importantes para sostener sus posibilidades de defender el título conseguido el año pasado. “Este fin de semana es una fecha clave porque después de aquí quedan solo dos carreras”, explicó. Además, señaló que es el mejor Chevrolet ubicado en el torneo.

Canapino también se refirió al circuito rosarino y lo definió como uno de los más técnicos del país. Según explicó, las características del trazado pueden dificultar los sobrepasos y por eso consideró que la clasificación tendrá un papel determinante.

El piloto recordó además que este año ya consiguió victorias en Rosario con el Turismo Nacional y las camionetas, y señaló que espera completar el fin de semana cerca de los puestos de adelante. Sobre la posibilidad de lluvia durante la competencia, advirtió que las condiciones pueden cambiar el desarrollo de la carrera. “Todo puede pasar”, sostuvo.

Informe de Julián Maragliano.