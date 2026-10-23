FOTO: Detenidos por la desaparición de Nancy Godoy: prisión preventiva y acusaciones graves

Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- La Fiscalía de Esquina, en la provincia de Corrientes, ha llevado a cabo este viernes las audiencias de imputación contra los cinco detenidos en la investigación por la desaparición de Nancy Godoy, quien se encuentra ausente desde hace 16 días. En este contexto, se dictó la prisión preventiva sin plazo para todos los involucrados.

Las audiencias de acusación formal se iniciaron este viernes, siendo la primera en comparecer Rosa Leguizamón, quien enfrenta cargos por el delito de homicidio simple.

Según fuentes del caso, tras la audiencia de Leguizamón, se imputó a los acusados Ireneo Zarza, Sandoval y Nahuel Rojas como coautores de femicidio.

Por su parte, Ezequiel Bordón, el primer detenido en la causa, fue acusado de falso testimonio.

Las autoridades judiciales también decidieron que la prisión preventiva sin plazo se aplicará a todos los detenidos mientras prosigue la búsqueda de la docente.

El abogado de la familia de Nancy, Gustavo Briend, conversó con la prensa luego de la primera audiencia y señaló que, aunque las acusaciones son provisionales, consideran que la figura legal es incorrecta. "Interpretamos que fue un femicidio, pero la fiscalía la acusó de homicidio simple", expresó Briend.

Asimismo, agregó: "Entendemos que hay un móvil, aunque en principio no se habla de un crimen premeditado", lo que indica que la familia busca una revisión de las imputaciones.