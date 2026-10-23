Vaca Muerta: Córdoba y Santa Fe buscan integrar a sus industrias en la cadena energética

Las provincias impulsan acuerdos y estrategias para incorporar a sus empresas como proveedoras de la actividad hidrocarburífera. Inés Gerbaudo, Fernando Sibilla y Gustavo Puccini destacaron el potencial industrial de la región, la generación de empleo y la necesidad de mejorar la competitividad frente a las importaciones.

La expansión de Vaca Muerta abre una oportunidad para las industrias de Córdoba y Santa Fe, que buscan posicionar a sus empresas dentro de la cadena de valor del petróleo, el gas y la minería. Con estructuras productivas diversificadas, capacidad tecnológica y experiencia en distintos sectores, ambas provincias avanzan en acuerdos y acciones para que sus proveedores puedan responder a la demanda de la actividad energética.

La integración no implica necesariamente trasladar las plantas industriales a Neuquén. El desafío consiste en adaptar productos y servicios, desarrollar vínculos comerciales y garantizar condiciones de competitividad para participar de un mercado que puede impulsar inversiones y empleo durante los próximos años.

Inés Gerbaudo, presidenta del Clúster de Petróleo, Gas y Minería de Córdoba, sostuvo que las empresas de la provincia tienen condiciones para incorporarse a esa cadena productiva. “Córdoba tiene una industria muy importante, con sectores como el metalmecánico, el automotor y el agroindustrial, que pueden adaptarse y ofrecer soluciones para el petróleo y el gas”, señaló.

Gerbaudo remarcó que el trabajo conjunto entre empresas resulta clave para aprovechar las oportunidades. En ese sentido, destacó el papel del clúster para mejorar la competitividad y facilitar la vinculación entre los distintos actores de la actividad.

La dirigente también puso el foco en el horizonte de crecimiento que ofrece el desarrollo energético. Según planteó, se trata de una oportunidad capaz de generar actividad durante una década, siempre que las empresas puedan prepararse para responder a los requerimientos del sector.

Como ejemplo de esa trayectoria, recordó que su empresa trabaja para la cadena hidrocarburífera desde 1981. También aclaró que la incorporación de proveedores no exige, en todos los casos, mudar las fábricas a Neuquén, aunque algunos servicios técnicos, de mantenimiento o reparación sí pueden requerir presencia local.

Córdoba apunta a desarrollar proveedores y mejorar la competitividad

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, Fernando Sibilla, estimó que entre 300 y 350 empresas cordobesas están vinculadas con la cadena de valor de Vaca Muerta. Para el funcionario, el desafío consiste en ampliar esa participación y generar modelos de negocios complementarios entre las provincias.

Sibilla destacó la importancia de coordinar acciones con otros distritos y con las empresas que operan en el sector. En ese marco, mencionó las conversaciones con provincias y con YPF para promover el desarrollo de proveedores y facilitar su integración a la actividad.

El funcionario también advirtió sobre el impacto de la competencia importadora. En particular, expresó su preocupación por el ingreso de productos chinos y por lo que definió como un posible “China Shock 2.0”, en referencia a las dificultades que ese escenario podría generar para la producción local.

“La generación de empleo requiere inversión, y la inversión necesita competitividad”, planteó Sibilla, al señalar que la expansión de la actividad energética debe traducirse en oportunidades concretas para la industria nacional.

Desde su perspectiva, la articulación entre Córdoba y Santa Fe puede contribuir a fortalecer las capacidades productivas de ambas provincias. La cooperación permitiría complementar conocimientos, ampliar la oferta de bienes y servicios y mejorar las posibilidades de las empresas de acceder a nuevos mercados.

Santa Fe busca ampliar su presencia en Neuquén

Por su parte, Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, destacó el acuerdo entre su provincia y Neuquén para facilitar la llegada de empresas santafesinas a la cadena hidrocarburífera.

Según detalló, para mediados de año ya había 12 empresas de Santa Fe instaladas en Neuquén, con la consecuente generación de puestos de trabajo. El funcionario señaló que la estrategia busca promover la integración productiva sin que todas las compañías deban trasladar sus plantas industriales.

Puccini explicó que Santa Fe puede aportar conocimientos industriales, innovación tecnológica, logística y servicios para responder a las necesidades de Vaca Muerta. Además, indicó que algunas empresas de la provincia le informaron que la actividad vinculada con el petróleo y el gas ya representa entre el 30% y el 50% de su facturación.

El ministro también se refirió a las proyecciones de crecimiento de las exportaciones energéticas. En ese contexto, mencionó la posibilidad de alcanzar los 30.000 millones de dólares en exportaciones hacia 2030 o 2031, una perspectiva que, según planteó, abre oportunidades para distintos sectores productivos.

Para avanzar en ese camino, Puccini consideró necesario que las empresas adapten sus procesos y capacidades. Utilizó el concepto de “remasterización” para describir esa transformación, que supone actualizar conocimientos, productos y servicios para responder a las exigencias de una industria con estándares específicos.

En esa tarea, destacó el trabajo con centros tecnológicos, universidades, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y escuelas técnicas.

Una cadena de valor que excede al petróleo y al gas

Puccini subrayó que las oportunidades asociadas con Vaca Muerta no se limitan a las empresas que fabrican equipamiento para la industria energética. La demanda también puede alcanzar a rubros como el transporte, la indumentaria, la alimentación, la salud, la limpieza, el mobiliario, la construcción de viviendas y la logística.

El funcionario vinculó, además, las posibilidades de desarrollo con las capacidades que Santa Fe ya tiene en sectores como el agro y la minería. Desde esa perspectiva, la integración a la cadena energética puede ampliar los mercados para empresas que cuentan con experiencia industrial, pero que necesitan adaptar su oferta a nuevas demandas.

Puccini aclaró que el acuerdo con Neuquén no exime a las compañías santafesinas de cumplir con las normas y los requisitos de contratación local que correspondan. La intención, explicó, es facilitar su incorporación al entramado productivo y generar condiciones para que puedan competir.

Tanto desde Córdoba como desde Santa Fe, los funcionarios coincidieron en la importancia de construir una estrategia de cooperación entre provincias. El objetivo es que el crecimiento de la actividad energética no quede circunscripto a la región donde se extraen los recursos, sino que también impulse la producción y el empleo en otros polos industriales del país.

La oportunidad, según los tres entrevistados, dependerá de la capacidad de las empresas para adecuarse a las exigencias del sector, fortalecer su competitividad y establecer vínculos comerciales sostenidos. El desafío es convertir la expansión de Vaca Muerta en una plataforma de desarrollo para una industria nacional capaz de aportar bienes, tecnología y servicios a la cadena energética.

Entrevista de Sergio Suppo.