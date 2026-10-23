FOTO: La Justicia sobreseyó a Javier Milei y Karina Milei en la causa $LIBRA.

La Justicia federal sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al resto de los acusados en la causa por la fallida criptomoneda $LIBRA.

La resolución fue firmada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien consideró que los hechos investigados no encuadran en una figura delictiva.

La decisión alcanza también al empresario y trader Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh —conocido como Julian Peh—, María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

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El magistrado adoptó la medida luego de que el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, solicitara el sobreseimiento de los imputados.

De acuerdo con la resolución, los hechos denunciados no constituyen delito. De este modo, el expediente quedará cerrado si no se presentan impugnaciones por parte de querellantes habilitados para apelar la decisión.

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