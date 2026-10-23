En vivo

Noche y Día

Ulises Llanos

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ulises Llanos

Rosario

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Random sábado

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

La Justicia sobreseyó a Javier Milei y Karina Milei en la causa $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi cerró la causa por la criptomoneda $LIBRA por inexistencia de delito. La decisión también alcanza a Mauricio Novelli, Hayden Davis y los demás imputados.

23/10/2026 | 16:28Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La Justicia sobreseyó a Javier Milei y Karina Milei en la causa $LIBRA.

FOTO: La Justicia sobreseyó a Javier Milei y Karina Milei en la causa $LIBRA.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La Justicia federal sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al resto de los acusados en la causa por la fallida criptomoneda $LIBRA.

La resolución fue firmada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien consideró que los hechos investigados no encuadran en una figura delictiva.

La decisión alcanza también al empresario y trader Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh —conocido como Julian Peh—, María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El magistrado adoptó la medida luego de que el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, solicitara el sobreseimiento de los imputados.

De acuerdo con la resolución, los hechos denunciados no constituyen delito. De este modo, el expediente quedará cerrado si no se presentan impugnaciones por parte de querellantes habilitados para apelar la decisión.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué decidió la Justicia federal? La Justicia federal sobreseyó a Javier Milei y otros acusados en la causa por la criptomoneda $LIBRA.

¿Quién firmó la resolución? La resolución fue firmada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

¿A quiénes afecta la decisión? Afecta a Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Novelli y otros implicados en la causa.

¿Qué solicitó el fiscal de la causa? El fiscal Eduardo Taiano solicitó el sobreseimiento de los imputados.

¿Qué sucederá con el expediente? El expediente quedará cerrado si no se presentan impugnaciones por parte de querellantes habilitados.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf