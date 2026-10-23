La Justicia sobreseyó a Javier Milei y Karina Milei en la causa $LIBRA
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi cerró la causa por la criptomoneda $LIBRA por inexistencia de delito. La decisión también alcanza a Mauricio Novelli, Hayden Davis y los demás imputados.
23/10/2026 | 16:28Redacción Cadena 3
FOTO: La Justicia sobreseyó a Javier Milei y Karina Milei en la causa $LIBRA.
La Justicia federal sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al resto de los acusados en la causa por la fallida criptomoneda $LIBRA.
La resolución fue firmada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien consideró que los hechos investigados no encuadran en una figura delictiva.
La decisión alcanza también al empresario y trader Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh —conocido como Julian Peh—, María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
/Inicio Código Embebido/
Causa $LIBRA. "Se tienen que quemar en la hoguera": Milei habló tras el sobreseimiento y fustigó al periodismo
En la cena de la Fundación Faro, el Presidente celebró su sobreseimiento en la causa $LIBRA, acusó a medios y periodistas de impulsar una operación política y afirmó que “se tienen que quemar en la hoguera”.
/Fin Código Embebido/
El magistrado adoptó la medida luego de que el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, solicitara el sobreseimiento de los imputados.
De acuerdo con la resolución, los hechos denunciados no constituyen delito. De este modo, el expediente quedará cerrado si no se presentan impugnaciones por parte de querellantes habilitados para apelar la decisión.
/Inicio Código Embebido/
Tras su discurso. FOPEA denunció una escalada de violencia "sin precedentes" de Milei contra los periodistas
La entidad repudió las declaraciones del Presidente, quien volvió a apuntar contra periodistas por la cobertura del caso $LIBRA y habló de quemarlos en una “hoguera”. También reclamó un pronunciamiento de dirigentes e instituciones.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué decidió la Justicia federal? La Justicia federal sobreseyó a Javier Milei y otros acusados en la causa por la criptomoneda $LIBRA.
¿Quién firmó la resolución? La resolución fue firmada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
¿A quiénes afecta la decisión? Afecta a Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Novelli y otros implicados en la causa.
¿Qué solicitó el fiscal de la causa? El fiscal Eduardo Taiano solicitó el sobreseimiento de los imputados.
¿Qué sucederá con el expediente? El expediente quedará cerrado si no se presentan impugnaciones por parte de querellantes habilitados.