Debate caliente: Lula y Bolsonaro cruzaron modelos económicos y se atacaron por Milei y CFK

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro protagonizaron este viernes el último debate televisivo antes de la segunda vuelta electoral del domingo, en un enfrentamiento marcado por las diferencias sobre el rumbo económico del país y una sucesión de acusaciones cruzadas.

Con el objetivo de captar el voto indeciso en la recta final de la campaña, ambos candidatos discutieron sobre el costo de vida, el gasto público, las tasas de interés, los salarios y las obras de infraestructura. La Argentina también ocupó un lugar destacado en el intercambio: Lula utilizó el gobierno de Javier Milei para cuestionar las propuestas de su rival, mientras que Bolsonaro comparó las políticas del actual mandatario brasileño con las de la expresidenta Cristina Kirchner.

El debate, transmitido por TV Globo desde Río de Janeiro, incluyó además una discusión sobre los aranceles impuestos por Donald Trump a los productos brasileños y un fuerte cruce personal cuando el senador utilizó un apodo despectivo para referirse a Lula.

Lula cuestionó a Bolsonaro por su cercanía con Milei

Uno de los momentos más tensos del debate se produjo cuando Lula comparó las propuestas económicas de Flávio Bolsonaro con las políticas del presidente argentino, Javier Milei.

“En la Argentina, hay gente que come carne de burro y vos querés un modelo igual”, afirmó el mandatario brasileño al cuestionar el rumbo que propone su adversario.

Lula buscó asociar las ideas de su rival con un programa de ajuste del gasto público y volvió a poner en discusión el impacto social de las medidas económicas aplicadas en la Argentina. También desafió al senador a explicar si llevaría adelante una política de reducción del Estado similar a la que impulsa Milei.

Bolsonaro respondió con una comparación diferente: vinculó la gestión del presidente brasileño con los gobiernos kirchneristas y acusó a Lula de dejar al país endeudado.

El senador sostuvo que las políticas de Lula y las de Cristina Kirchner recurrieron a la emisión monetaria y que, según su interpretación, eso provocó inflación. Ante los cuestionamientos sobre su propuesta de aplicar una “motosierra” al gasto público, afirmó que tendría “el mismo trabajo” que Milei porque, a su juicio, el Gobierno brasileño estaba dejando al país “quebrado”.

“¿No tienes vergüenza?”, le preguntó a Lula

El costo de vida y la inflación, en el centro de la discusión.

La economía fue uno de los principales ejes del enfrentamiento. Flávio Bolsonaro cuestionó el aumento de los precios y el endeudamiento público, y aseguró que los sectores más vulnerables son los que más sufren la inflación.

“Los pobres son los que más sufren la inflación”, sostuvo el candidato opositor, quien acusó al Gobierno de incrementar el gasto y los impuestos para financiar sus políticas.

También afirmó que la tasa de interés del Banco Central sería del 7% si su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, hubiera continuado en el poder, frente al 14% que mencionó durante el debate.

El senador insistió, además, en una propuesta para comprar las deudas de las personas más vulnerables, una iniciativa que Lula había planteado originalmente.

El presidente, por su parte, cuestionó a su adversario sobre el salario mínimo en San Pablo y le preguntó cuál sería su valor sin los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Bolsonaro evitó responder directamente y lo acusó de haber destruido el poder adquisitivo con el gasto público y el endeudamiento.

El cruce por los aranceles de Donald Trump

La política comercial de Estados Unidos también provocó un fuerte enfrentamiento. Lula acusó a Flávio Bolsonaro de “lamer las botas” de Donald Trump y lo vinculó con la decisión de Washington de imponer aranceles del 25% a las importaciones brasileñas.

El senador negó reiteradamente esa acusación.

Durante su intervención, Lula defendió la política comercial de su Gobierno y aseguró que Brasil “nunca exportó tanto” como en la actualidad. También destacó un superávit comercial de 85.000 millones de reales, equivalentes a unos 17.200 millones de dólares.

“Si Trump no quiere comprar de Brasil, voy a vender a otros lugares”, afirmó el mandatario, al defender la búsqueda de otros mercados para los productos brasileños.

Bolsonaro, en cambio, cuestionó la relación de Lula con el sector agropecuario y lo acusó de perjudicar a los productores mediante las altas tasas de interés. También criticó declaraciones previas del presidente sobre las inversiones realizadas por su Gobierno en el campo.

“¿Por qué humilla a las personas, por qué trata tan mal al sector agrícola?”, preguntó el senador.

Lula respondió que su adversario “memoriza pero no aprende” y aseguró que el sector recibió más recursos durante su gestión que durante la presidencia de Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2022.

Las obras paralizadas y las críticas a la gestión

La infraestructura abrió el debate con una acusación de Flávio Bolsonaro, quien aseguró que existen 100.500 obras paralizadas en Brasil.

“Brasil volvió a ser un gran cementerio de obras. Candidato, ¿cómo va a lograr entregarlas?”, le preguntó al presidente.

Lula rechazó las críticas y sostuvo que su Gobierno realizó cuatro veces más obras que la administración de Jair Bolsonaro. También defendió las inversiones en rutas, puertos, aeropuertos y otras obras de infraestructura.

El mandatario intentó presentar a su rival como un dirigente sin experiencia suficiente para comprender las necesidades del país. “Bolsonaro no conoce Brasil”, afirmó, antes de cuestionar su conocimiento de la región amazónica.

“La única imagen que Bolsonaro tiene del Amazonas es ver a su padre riéndose de personas que morían por falta de oxígeno durante la pandemia”, sostuvo Lula, en referencia a la crisis sanitaria que atravesó Manaos durante la emergencia por coronavirus.

Además, le recomendó a su adversario que buscara información en Google cuando desconociera algún tema y aseguró que estaba perdido durante el intercambio.

“Nueve dedos”: el apodo que provocó la reacción de Lula

Uno de los momentos más tensos del cara a cara se produjo cuando Flávio Bolsonaro llamó “nueve dedos” a Lula, en alusión al meñique que el presidente perdió en un accidente laboral cuando tenía 17 años.

El senador utilizó la expresión al cuestionar las políticas económicas del mandatario y afirmar que le daba algo a la población “con una mano” para después quitárselo con “nueve dedos”.

Lula pidió ejercer su derecho a réplica y exigió que Bolsonaro se disculpara tanto con él como con los trabajadores que sufrieron lesiones por la falta de seguridad laboral.

El presidente también cuestionó la trayectoria de su rival y afirmó que “nunca trabajó en la vida”. Además, sostuvo que el primer empleo del senador, en el gabinete de un diputado en Brasilia, era “falso”.

“No voy a permitir que un miliciano me llame ‘nueve dedos’”, sentenció Lula.

Ante la reacción del mandatario, Flávio Bolsonaro pidió disculpas: “Disculpas, de verdad”, expresó, mientras realizaba un gesto con las manos.

La recta final hacia el balotaje

El enfrentamiento televisivo fue el último gran cara a cara entre los candidatos antes de la votación del domingo. La discusión combinó propuestas económicas, cuestionamientos sobre la gestión y ataques personales en una campaña atravesada por la polarización política.

Lula buscó defender los resultados de su Gobierno y advertir sobre las consecuencias sociales del modelo que atribuye a su rival. Bolsonaro, en tanto, puso el foco en el costo de vida, el gasto público, los impuestos y el endeudamiento, con críticas a la administración del PT.

Las referencias a Milei y Cristina Kirchner trasladaron parte de la disputa al escenario argentino y dejaron expuestas las diferencias entre los modelos económicos que ambos candidatos buscan instalar en la última etapa de la campaña.