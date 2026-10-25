Bulgaria se prepara para elegir presidente en medio de crisis económica y conflictos en Ucrania
El domingo, Bulgaria celebrará elecciones presidenciales en un contexto de crisis económica y tensiones por la guerra en Ucrania. La contienda se definirá entre la actual presidenta Iliana Yotova y el ex primer ministro Andrey Gyurov.
FOTO: Bulgaria vota en unas elecciones presidenciales marcadas por crisis económica y guerra en Ucrania
SOFÍA, Bulgaria (AP) — Los búlgaros acudirán a las urnas el domingo para elegir a su próximo presidente, en una campaña centrada en el creciente deterioro económico y los ataques con drones contra el transporte marítimo en el mar Negro.
La votación también será la primera gran prueba para el partido Bulgaria Progresista, de línea afín a Moscú, del primer ministro Rumen Radev, tras su triunfo electoral en abril.
Pese a un número récord de candidatos, se espera que la contienda se defina en una segunda vuelta entre la actual presidenta, Iliana Yotova, respaldada por el partido de Radev, y el ex primer ministro interino Andrey Gyurov, apoyado por partidos de oposición prooccidentales.
Lectura rápida
¿Qué se vota en Bulgaria?
Se elige al próximo presidente en medio de una crisis económica y conflictos internacionales.
¿Quiénes son los principales candidatos?
La actual presidenta Iliana Yotova y el ex primer ministro interino Andrey Gyurov.
¿Cuándo se celebran las elecciones?
Las elecciones se llevarán a cabo el domingo.
¿Qué partido respalda a Yotova?
El partido Bulgaria Progresista, afín a Moscú.
¿Cuál es el contexto de la votación?
La votación se da en un contexto de crisis económica y ataques en el mar Negro.
[Fuente: AP]