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Bulgaria se prepara para elegir presidente en medio de crisis económica y conflictos en Ucrania

El domingo, Bulgaria celebrará elecciones presidenciales en un contexto de crisis económica y tensiones por la guerra en Ucrania. La contienda se definirá entre la actual presidenta Iliana Yotova y el ex primer ministro Andrey Gyurov.

25/10/2026 | 03:01Redacción Cadena 3

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Bulgaria vota en unas elecciones presidenciales marcadas por crisis económica y guerra en Ucrania

FOTO: Bulgaria vota en unas elecciones presidenciales marcadas por crisis económica y guerra en Ucrania

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SOFÍA, Bulgaria (AP) — Los búlgaros acudirán a las urnas el domingo para elegir a su próximo presidente, en una campaña centrada en el creciente deterioro económico y los ataques con drones contra el transporte marítimo en el mar Negro.

La votación también será la primera gran prueba para el partido Bulgaria Progresista, de línea afín a Moscú, del primer ministro Rumen Radev, tras su triunfo electoral en abril.

Pese a un número récord de candidatos, se espera que la contienda se defina en una segunda vuelta entre la actual presidenta, Iliana Yotova, respaldada por el partido de Radev, y el ex primer ministro interino Andrey Gyurov, apoyado por partidos de oposición prooccidentales.

Lectura rápida

¿Qué se vota en Bulgaria?
Se elige al próximo presidente en medio de una crisis económica y conflictos internacionales.

¿Quiénes son los principales candidatos?
La actual presidenta Iliana Yotova y el ex primer ministro interino Andrey Gyurov.

¿Cuándo se celebran las elecciones?
Las elecciones se llevarán a cabo el domingo.

¿Qué partido respalda a Yotova?
El partido Bulgaria Progresista, afín a Moscú.

¿Cuál es el contexto de la votación?
La votación se da en un contexto de crisis económica y ataques en el mar Negro.

[Fuente: AP]

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