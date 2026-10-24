Europa, en tensión: hubo saqueos en Barcelona, choques en Albania y disturbios cerca del Coliseo

Las protestas sociales que sacudieron Francia durante las últimas semanas tuvieron réplicas este sábado en distintos puntos de Europa, con manifestaciones en Italia, España, Portugal y Albania. Las jornadas combinaron reclamos por el aumento del costo de vida, el acceso a la vivienda y la defensa de las pensiones públicas con episodios de violencia, saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

En Milán, las autoridades desplegaron soldados y reforzaron la vigilancia después de los disturbios de la semana anterior. En Barcelona, una concentración de jóvenes terminó con comercios saqueados y contenedores incendiados. En Tirana, la Policía utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua para dispersar a manifestantes que arrojaban pirotecnia.

Roma también registró momentos de tensión cerca del Coliseo, mientras que en Lisboa y Madrid las movilizaciones estuvieron centradas en el acceso a una vivienda asequible y la defensa del sistema público de jubilaciones.

Italia reforzó la seguridad en Milán y Roma

Milán se convirtió en uno de los principales escenarios de las protestas en Italia. Al menos 10.000 personas se congregaron en la Piazza Leonardo da Vinci, frente al Politécnico, después de confluir en una única marcha desde dos puntos de la ciudad.

Durante la movilización se escucharon consignas contra el Gobierno de Giorgia Meloni. Además, un cartel de la Liga, el partido de derecha que celebraba su congreso federal en la ciudad, fue arrancado y prendido fuego.

Ante el temor de nuevos disturbios, el Gobierno italiano había enviado 500 soldados para reforzar el dispositivo existente, que incluía a miles de policías y otros agentes de seguridad. También se implementaron controles en estaciones ferroviarias y tareas de vigilancia con drones.

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Chaos in Rome. Masked rioters storm the Colosseum, forcing the entrance barriers. "Peaceful protest" they say. Unbelievable. https://t.co/9KROPmUWTe — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 24, 2026

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Varios comercios, especialmente boutiques de lujo del distrito de la moda, protegieron sus vidrieras con tablones de madera. La medida respondió a los saqueos ocurridos una semana antes, cuando grupos de manifestantes irrumpieron en locales para robar zapatillas, indumentaria deportiva y otros artículos.

La Policía informó que había detenido a 45 personas por los episodios violentos de la semana anterior.

En Roma, las autoridades reforzaron la seguridad en las inmediaciones del Coliseo y de la Piazza del Popolo. Durante las manifestaciones, un grupo de jóvenes que se había separado de una marcha contra la guerra avanzó hacia el Arco de Constantino. La intervención de los agentes antidisturbios generó momentos de tensión y algunos manifestantes encapuchados consiguieron ingresar al Coliseo.

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TENSIÓN EN EUROPA ???? ??? Caos en Roma, Italia Lamentable, manifestantes violentan las zonas de seguridad y entran al Coliseo Romano Turistas atrapados en medio del caos y huyen en pánico. Vía @RadioGenoa https://t.co/JLQNyqGCy5 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 24, 2026

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Las protestas también se extendieron a otras siete ciudades italianas. Entre los impulsores estuvieron el Movimiento 17 de octubre, federaciones estudiantiles, sindicatos de base y organizaciones contrarias a la guerra.

Barcelona: incendios, saqueos y detenidos

En España, una concentración juvenil en el centro de Barcelona derivó en enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra, saqueos de comercios y daños al mobiliario urbano.

La convocatoria, difundida en redes sociales bajo el lema Institut Indignat, reunió a decenas de jóvenes en la plaza de Cataluña, muchos de ellos vestidos de negro. La consigna retomaba el nombre del movimiento estudiantil francés Lycées Indignés, vinculado a las movilizaciones en ese país.

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???? | Vándalos destruyen propiedad pública en Barcelona, España, esta noche. https://t.co/vqIavIpDpu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 24, 2026

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La protesta terminó con cerca de un centenar de activistas violentos detenidos, según la información difundida. La consejera de Interior de Cataluña, Núria Parlon, informó que se habían provocado más de 30 incendios y que 14 comercios resultaron dañados o saqueados.

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???? | URGENTE: Destrozos y manifestaciones en Cataluña, España. https://t.co/7yTW9YyZLB — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 24, 2026

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Los manifestantes arrojaron piedras y otros objetos contundentes contra los agentes, mientras se quemaban contenedores en distintas calles del centro. Los incidentes se produjeron en una zona muy concurrida por vecinos y turistas, cerca de un campamento instalado para reclamar el derecho a la vivienda.

Madrid: miles de personas defendieron las pensiones públicas

En Madrid, miles de jubilados y otros ciudadanos marcharon para exigir que no se avance sobre el sistema público de pensiones.

Entre los participantes estuvo María José Benito, de 68 años, quien manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se impulsen medidas de privatización. Los manifestantes cuestionaron las propuestas que, a su entender, podrían poner en riesgo las jubilaciones públicas.

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?? Miles de personas se manifiestan en Madrid por el derecho a las pensiones dignas ?? @Emi_SanchezH https://t.co/IVnT8Djdp6 — EL PAÍS (@el_pais) October 24, 2026

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La movilización se produjo antes de las elecciones anticipadas previstas para el 29 de noviembre. En ese contexto, el Partido Socialista del presidente Pedro Sánchez criticó al Partido Popular, de orientación conservadora, por sus posiciones sobre el futuro del sistema previsional.

España también atraviesa una serie de protestas vinculadas con el acceso a la vivienda, debido al incremento de los precios de alquiler y compra, que dejó a una parte de la población con dificultades para afrontar esos gastos.

Lisboa: el acceso a la vivienda, en el centro del reclamo

En Portugal, una manifestación recorrió Lisboa para reclamar viviendas asequibles y cuestionar las medidas anunciadas por el Gobierno del primer ministro Luis Montenegro.

Los participantes rechazaron iniciativas que contemplan flexibilizar el límite de los aumentos anuales de los alquileres y facilitar el desalojo de inquilinos que no paguen la renta.

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Palco dos protestos promovidos pelo movimento Acampada de Lisboa, o Rossio voltou a acolher "um mar de gente" que reivindica soluções do Governo para a atual crise da habitação. Veja a reportagem em direto no local: https://t.co/gpSIyl2mLr #agitacaosocial #europa #protestos #manifestacoes #lisboa #rossio #pais #portugal #habitacao #custodevida #noticias #sicnoticias — SIC Notícias (@SICNoticias) October 24, 2026

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Montenegro defendió las propuestas y sostuvo que buscan fortalecer la confianza entre propietarios e inquilinos e impulsar el mercado de alquiler. Sus críticos, en cambio, consideran que los cambios no ofrecen garantías suficientes y pueden dejar a los arrendatarios en una situación más vulnerable.

El reclamo por la vivienda se sumó así a las manifestaciones que atraviesan distintos países europeos, donde el encarecimiento de los alquileres y de la compra de propiedades ocupa un lugar central en el debate social.

Albania: gases lacrimógenos y enfrentamientos en Tirana

La situación más violenta se registró en Tirana, la capital de Albania, donde una protesta contra la corrupción y las condiciones de estudio derivó en fuertes choques con la Policía.

Los manifestantes lanzaron artefactos pirotécnicos contra los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua. Los enfrentamientos se extendieron durante más de cuatro horas en las inmediaciones de la plaza Skanderbeg y de edificios gubernamentales.

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Albania: Protesters fire streams of firework rockets at riot police in Albania’s capital Tirana. https://t.co/jioU1ez8c6 — Clash Report (@clashreport) October 24, 2026

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Algunos grupos intentaron avanzar contra la sede del Gobierno y las instalaciones del Partido Socialista, al que pertenece el primer ministro Edi Rama. En la avenida principal quedaron dispersos casquillos de munición policial y adoquines.

La movilización había sumado nuevas adhesiones a mediados de octubre, con el regreso a clases de estudiantes secundarios y universitarios. Entre los motivos de protesta figura un proyecto para construir un complejo turístico vinculado con la familia de Donald Trump.

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?? #AHORA | Violentas protestas estudiantiles sacuden Tirana, Albania. Manifestantes chocan con la policía exigiendo la renuncia de Edi Rama, mejoras educativas y el fin de megaproyectos turísticos bajo la consigna "Albania no se vende". https://t.co/xOK61eXrFO — Mundo en Conflicto ?? (@MundoEConflicto) October 24, 2026

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Las marchas, que inicialmente habían sido mayoritariamente pacíficas, derivaron en enfrentamientos que, según las autoridades, dejaron más de 300 heridos.

Una ola de reclamos con distintos focos

Aunque las protestas tuvieron características diferentes en cada país, las movilizaciones reflejaron una combinación de malestar económico, demandas sociales y cuestionamientos políticos.

Mientras en Francia e Italia la seguridad estuvo marcada por los antecedentes de saqueos y enfrentamientos, en España y Portugal el acceso a la vivienda ocupó un lugar central. En Madrid, la defensa de las pensiones públicas movilizó a miles de personas, y en Albania las protestas contra la corrupción y determinadas iniciativas gubernamentales derivaron en los choques más graves.

La expansión de las manifestaciones por distintos puntos de Europa dejó una jornada de tensión para las autoridades, que reforzaron los operativos para contener los disturbios y evitar que los episodios violentos se extendieran.