Votación clave en Israel: miles de expatriados regresan para participar en las elecciones

FOTO: Decenas de miles de israelíes en el extranjero podrían viajar de regreso para una votación clave

TEL AVIV, Israel — Durante dos décadas, Yael Natra no había considerado regresar a Israel desde su mudanza a Canadá para votar en las elecciones de su país natal. "No estaba bien emitir un voto en un lugar en el que ya no vivía", expresó. Sin embargo, tras observar el ascenso de la extrema derecha, Natra decidió que no podía permanecer al margen.

Con las elecciones programadas para el próximo martes, que serán las primeras desde los ataques de Hamás en 2023 y las posteriores guerras en la región, Natra invirtió miles de dólares para viajar casi 6.000 millas desde Toronto a Tel Aviv con el fin de ejercer su derecho al voto. La legislación israelí exige que los ciudadanos voten en persona, salvo excepciones para diplomáticos y ciertos emisarios oficiales. Natra planea votar por partidos que se oponen al gobierno actual liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

"El Israel en el que crecí está desapareciendo", afirmó en una entrevista desde Toronto, describiendo una democracia en declive y una sociedad profundamente dividida. "Si esta vez no cambia algo, no sé qué va a cambiar".

Se anticipa que decenas de miles de israelíes expatriados regresen para participar en la votación de este mes, según AID Coalition, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que busca fortalecer la democracia en Israel. Estas elecciones son vistas como un referéndum sobre la gestión de Netanyahu en relación a las guerras y el giro hacia la derecha en el país tanto en el ámbito interno como internacional.

Con más de 7,3 millones de votantes registrados, las encuestas indican una contienda reñida. Las elecciones anteriores se han definido por márgenes estrechos. Si bien no está claro cómo influirán estos votantes, muchos israelíes progresistas que no apoyan a Netanyahu han abandonado el país en años recientes, lo que sugiere que quienes regresan para votar probablemente no lo respaldarán.

Según Mairav Zonszein, analista del International Crisis Group, "muchos israelíes que se han ido a lo largo de los años, especialmente desde el 7 de octubre, perciben el aislamiento y la animadversión hacia el país de manera mucho más palpable que quienes están dentro, y por eso es probable que quieran sacar a Netanyahu".

AID Coalition estima que hasta 67.000 votantes expatriados regresarán, basándose en encuestas a expatriados y datos de registro recopilados para su iniciativa "Fly&Vote". Aproximadamente la mitad de estos votantes volará desde Estados Unidos, y otros desde Europa, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Jonathan Barsade, presidente de AID Coalition, comentó: "No importa en qué lado del espectro político estés, todo el mundo ve estas elecciones como algo que va a ser crucial". Muchos israelíes planean viajar desde Estados Unidos, Reino Unido y Canadá sintiendo una obligación de intentar preservar la democracia de Israel.

Hadar Susskind, de 53 años, manifestó su deseo de que un nuevo gobierno israelí revierta las políticas en Cisjordania y Gaza, deteniendo la actividad de asentamientos y permitiendo la reconstrucción en Gaza. Él y cuatro familiares que residen en Estados Unidos regresan para "reafirmar la democracia de Israel".

"Este gobierno está cavando el hoyo más profundo cada día", sostuvo. "Lo primero que el nuevo gobierno tiene que hacer es soltar la pala".

La analista política Dahlia Scheindlin destacó que la movilización para estas elecciones es notable en comparación con elecciones anteriores, aunque el enfoque ha sido mayormente anti-Netanyahu. No obstante, no está claro cómo votarán los expatriados.

El principal rival de Netanyahu, Gadi Eisenkot, se ha comprometido a establecer una comisión estatal para investigar los ataques del 7 de octubre y la conducta de Israel durante la guerra. Eisenkot busca restaurar la posición del país ante sus aliados internacionales.

Natra, quien se identifica como centroderecha, había votado por Netanyahu en los años 90, pero ahora critica la falta de responsabilidad de su gobierno por los errores que llevaron a los ataques del 7 de octubre y su apoyo a la comunidad ultraortodoxa.

Su hermana menor, Tamar Ichilov, de 57 años, también decidió regresar para votar, motivada por lo que considera acciones "horribles" de Israel en Gaza y Cisjordania. Ella cree que estas acciones han contribuido al aumento del antisemitismo. "A la gente no le gustamos, y no puedo culparlos", declaró en Tel Aviv, poco después de aterrizar en el aeropuerto internacional de Israel.

Un número récord de israelíes se ha mudado al extranjero en los últimos años, especialmente desde 2022, alcanzando su punto máximo tras los ataques del 7 de octubre, según la Oficina Central de Estadísticas de Israel.

Eti Wissotzky Cohen, de 44 años, quien se mudó al Reino Unido con su familia, comentó que se alarmó por el retroceso democrático de Israel. La primera guerra con Irán en junio de 2025 la convenció de que el gobierno haría cualquier cosa para mantenerse en el poder. Ella regresó a Israel para votar por el partido Demócratas, de centroizquierda.

Por su parte, Zorik Nitzan, quien se mudó a Canadá hace más de una década, regresará a Israel pocos días antes de las elecciones, sintiendo que esta es "la última oportunidad... de derrotar al movimiento de Netanyahu y de encarrilar de nuevo a este país".