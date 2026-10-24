Julián Álvarez se disculpa con hinchas del Atlético: "Entiendo su enojo"

Buenos Aires, 24 de octubre (NA) -- El delantero argentino Julián Álvarez ha tomado un paso significativo para restablecer su relación con los aficionados del Atlético de Madrid, asumiendo la responsabilidad por su reciente controversia y pidiendo disculpas en una entrevista donde expresó: "Entiendo el enojo de la gente, yo como hincha también me hubiera enojado."

Álvarez, quien había estado sin marcar durante casi seis meses para el club "colchonero", rompió esta sequía en el empate contra el Stuttgart de Alemania en la tercera fecha de la UEFA Champions League. Este sábado, anotó su segundo gol consecutivo frente al Deportivo La Coruña y utilizó una rueda de prensa para abordar el escándalo relacionado con su fallido traspaso al Barcelona: "Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras en el Mundial, la verdad que fueron una equivocación de mi parte, en las formas y el momento".

El delantero ha sido protagonista de una de las historias más polémicas del mercado de pases reciente, que se inició con sus declaraciones durante el Mundial 2026, donde solicitó al Atlético de Madrid que lo vendiera al Barcelona, afirmando: "Es lo mejor para los dos".

Posteriormente, el Real Madrid presentó una oferta de 150 millones de euros, la misma cantidad que había ofrecido el Arsenal de Inglaterra; mientras que el club colchonero rechazó la primera oferta, Álvarez, por su parte, desechó la segunda, insistiendo en su deseo de ser transferido únicamente al club catalán.

Las autoridades del Atlético confirmaron públicamente que Álvarez no estaba en venta, ni para el Barcelona ni para el Real Madrid, y aclararon que el futbolista solo podría salir si se presentaba una oferta que cumpliera con su cláusula de rescisión, estimada en 500 millones de euros.

Como consecuencia de esta situación, Julián se ganó el descontento de la hinchada del club, generando un debate sobre quién tenía la culpa: si el club por no permitirle cumplir su sueño de jugar en Barcelona, o el exjugador de River por exigir una salida por un monto considerablemente inferior, a pesar de tener un contrato vigente por tres años más.

Álvarez mostró empatía hacia el descontento de los aficionados, afirmando: "Entiendo el enojo de la gente, yo como hincha también me hubiera enojado". También resaltó el apoyo que ha recibido: "siempre estos años, en estas últimas semanas han sido muy generosos, eso lo valoro mucho".

Además, el delantero de la Selección Argentina se mostró optimista respecto al futuro de la temporada con el Atlético: "Me tengo que enfocar en trabajar, en seguir mejorando mi rendimiento junto a todo el equipo", y reiteró su compromiso de esforzarse al máximo, mencionando que tiene "cosas muy importantes con el equipo".