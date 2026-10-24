Ammar Córdoba reclamó justicia por Daniela Villalba: "Hartas de contar compañeras asesinadas"

La Asociación Civil Ammar Córdoba reclamó justicia por Daniela Villalba, la joven de 29 años que fue encontrada asesinada en su departamento de barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización manifestó su “bronca, dolor e indignación” y exigió respuestas de las autoridades ante los hechos de violencia que afectan a las trabajadoras sexuales.

“¡Nos siguen matando! ¡Estamos hartas de contar compañeras asesinadas!”, expresaron desde la entidad, que también cuestionó la falta de respuestas institucionales con una pregunta dirigida al Estado: “¿Cuántas más tienen que matar para que el Estado responda?”.

Desde Ammar sostuvieron que el caso de Daniela no debe considerarse un hecho aislado y mencionaron otros crímenes de trabajadoras sexuales. “No somos cuerpos descartables”, remarcaron en el documento.

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El reclamo de las trabajadoras sexuales

En su pronunciamiento, la organización pidió que el Estado y el Poder Judicial intervengan “sin prejuicios ni estigmatización”. Además, advirtió que la violencia contra el colectivo no comienza con los asesinatos, sino que también se expresa en situaciones de discriminación, criminalización y persecución policial.

Ammar también señaló las dificultades que enfrentan las trabajadoras sexuales para obtener reconocimiento de su actividad y acceder a la Justicia.

“La violencia que sufrimos no comienza con el femicidio”, afirmaron desde la entidad, que reclamó medidas concretas para dar respuesta a las situaciones denunciadas.

“Nuestras vidas valen y no vamos a dejar de reclamar por ellas”, agregaron. El comunicado concluyó con un pedido de justicia por Daniela y por las demás trabajadoras sexuales asesinadas, junto con la consigna: “Ni una trabajadora sexual menos”.

Cómo avanza la investigación por el crimen de Daniela

En paralelo al reclamo de la organización, la investigación judicial por la muerte de Daniela continúa con distintas medidas para reconstruir sus últimos movimientos e identificar a la persona o las personas involucradas.

La causa analiza una franja temporal que va del lunes 19 al miércoles 21 de octubre. El lunes fue la última vez que la joven tuvo contacto con sus amigas y una de ellas habría recibido un pedido de ayuda.

El martes apareció una valija en un contenedor que contenía una alfombra ensangrentada y documentación con un nombre coincidente con el de la víctima. Al día siguiente, Daniela fue encontrada muerta en su departamento de bulevar Las Heras 234, en barrio Cofico.

La principal hipótesis que se investiga es la de un femicidio, aunque la fiscalía mantiene abiertas otras líneas de investigación. Entre las medidas dispuestas se encuentran el análisis de las cámaras de seguridad y la reconstrucción del recorrido de la valija.

Los investigadores tienen individualizado a un hombre que ingresó al edificio y luego se retiró. Sin embargo, las imágenes disponibles no permitirían identificarlo con claridad. En principio se descartó que se trate del padre del hijo de Daniela.

El teléfono celular de la joven continúa desaparecido y es considerado un elemento importante para intentar esclarecer lo ocurrido durante las horas previas al hallazgo del cuerpo.