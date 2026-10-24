IDEA cuestionó los insultos de Milei a periodistas y pidió un debate público con respeto

FOTO: Javier Milei durante su discurso en la Fundación Faro.

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se pronunció este sábado sobre los insultos del presidente Javier Milei a periodistas durante una actividad de la Fundación Faro y reclamó que el debate público se desarrolle en un marco de respeto, pluralidad y responsabilidad.

A través de un comunicado difundido el 24 de octubre, la entidad empresarial sostuvo que la libertad de prensa y el respeto por las ideas, incluso cuando existen diferencias, son pilares fundamentales de la convivencia democrática.

“Desde IDEA consideramos que el debate público debe desarrollarse en un marco de pluralidad de opiniones, diálogo y respeto, sin agravios ni descalificaciones”, expresó la organización.

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El documento también apuntó a la responsabilidad de los funcionarios y dirigentes elegidos por el voto popular. “Quienes fueron elegidos para gobernar deben actuar con responsabilidad y contribuir a un debate público respetuoso”, señaló.

En ese sentido, IDEA afirmó que los agravios dirigidos a periodistas mientras ejercen su función contradicen ese deber, en una referencia a los ataques verbales contra trabajadores de prensa.

Un llamado a defender la libertad de expresión

La entidad empresarial enmarcó su pronunciamiento en el contexto económico y social que atraviesa el país. Según planteó, mientras la ciudadanía realiza un esfuerzo colectivo para alcanzar la estabilidad y el desarrollo, resulta necesario preservar las condiciones para una discusión pública democrática.

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“Desde IDEA insistimos en la necesidad de promover y respetar la libertad de prensa y de expresión, y de sostener un debate público basado en el respeto, la tolerancia y la responsabilidad”, concluyó el comunicado.

El pronunciamiento puso el foco en el vínculo entre el ejercicio de la función pública y el respeto por la tarea periodística, y planteó la necesidad de que las diferencias políticas se expresen mediante el diálogo, sin descalificaciones.

Qué es IDEA y a quiénes representa

IDEA es una organización empresarial que promueve espacios de debate y pensamiento multisectorial sobre el desarrollo económico, social e institucional de Argentina.

La entidad representa a cerca de 600 empresas de distintos sectores y tamaños, desde multinacionales hasta pequeñas y medianas empresas. En conjunto, esas compañías producen el 50% del producto bruto interno (PBI) y del empleo privado a nivel nacional, según los datos difundidos por la propia institución.

Entre sus principales actividades se encuentran los encuentros de intercambio y capacitación, las Redes de Profesionales, la Escuela de Negocios, IDEA Pyme e IDEA Joven, además de espacios vinculados con la diversidad.

Su principal punto de encuentro es el Coloquio de IDEA, que desde hace 62 años reúne a referentes de los ámbitos público y privado, tanto nacionales como internacionales, para debatir los principales desafíos del país.