"Se tienen que quemar en la hoguera": Milei habló tras el sobreseimiento y fustigó al periodismo

El presidente Javier Milei defendió su sobreseimiento en la causa $LIBRA, denunció una supuesta operación política con “fines golpistas” y lanzó duras descalificaciones contra periodistas durante un discurso en la cena de la Fundación Faro, el espacio libertario que conduce Agustín Laje.

“¿Ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias que buscaron manchar mi buen nombre y honor?”, preguntó el mandatario al comienzo de su intervención, en referencia a la investigación judicial por la criptomoneda que promocionó y que provocó pérdidas económicas a inversores.

Milei sostuvo que la resolución judicial dejó al descubierto una maniobra para perjudicarlo políticamente y celebró la decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi, que sobreseyó al Presidente, a su hermana Karina Milei y a los demás imputados en el expediente.

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El discurso, pronunciado este viernes en la sede del Yacht Club Argentino, en Puerto Madero, también incluyó ataques contra Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín y Luis Novaresio, además de críticas a los economistas que proponen estimular la demanda para contrarrestar la desaceleración de la actividad.

Milei calificó la causa $LIBRA como una operación con “fines golpistas”

El Presidente presentó el sobreseimiento como una reivindicación de su gestión y afirmó que la investigación había sido utilizada para debilitar al Gobierno.

“La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines golpistas”, sostuvo.

En otro tramo, Milei afirmó: “Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron, ¡porque somos honestos, porque estamos limpios!”.

El mandatario también celebró el funcionamiento de las instituciones republicanas y cuestionó a quienes, según su interpretación, impulsaron la investigación para perjudicarlo.

La resolución del juez Martínez De Giorgi alcanzó, además de Milei y Karina Milei, a otros involucrados en el caso, entre ellos los traders Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales; el creador de la criptomoneda, el estadounidense Hayden Davis; y otras personas vinculadas al expediente.

Según la resolución judicial citada en la cobertura del caso, los hechos investigados no encuadraban en una figura legal. El sobreseimiento se dictó sin que los acusados fueran llamados a indagatoria.

Los ataques contra los periodistas

El Presidente sostuvo que la investigación fue aprovechada políticamente por sectores de la oposición y por el medio de comunicación, al que acusó de actuar junto con sus “secuaces” para extorsionar a la administración nacional y evitar consecuencias por presuntas irregularidades impositivas.

Además, mencionó por sus nombres a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín y Luis Novaresio, a quienes calificó de “ensobrados”.

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“Que me expliquen quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron”, reclamó.

En el pasaje más agresivo de su discurso, el mandatario expresó: “Tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos; y acá a los buenos les tiene que ir bien; los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

Las declaraciones se produjeron después de que el Presidente publicara mensajes similares en sus redes sociales, tras conocerse la decisión judicial. Sus expresiones motivaron un rechazo del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que advirtió sobre una escalada en el discurso oficial contra la prensa y los riesgos de señalar públicamente a periodistas.

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Milei defendió el ajuste y rechazó emitir para impulsar la actividad

En el plano económico, el Presidente defendió las medidas de su administración y aseguró que la reducción del gasto público y los impuestos devolvió recursos a la sociedad.

“Le devolvimos a los argentinos, entre el ajuste fiscal y la baja de impuestos, diecinueve puntos del PBI. Le dimos a los argentinos más de cien mil millones de dólares. Vaya que sí estamos haciendo liberalismo en serio”, afirmó.

Milei también cuestionó a los economistas que recomiendan estimular la demanda para contrarrestar la desaceleración del crecimiento económico y la menor velocidad en la baja de la inflación.

El mandatario reconoció que la economía atraviesa una etapa en la que el crecimiento se desacelera, la demanda de dinero aumenta más lentamente y la inflación reduce su ritmo de descenso. Sin embargo, atribuyó parte de las dificultades a un shock externo negativo y a las acciones de sectores opositores que, según sostuvo, buscaron afectar el equilibrio fiscal.

“Hace más de diez meses que no crece la cantidad de dinero y quieren que tire más guita a la calle cuando todavía hay inflación”, afirmó.

Para Milei, incentivar el consumo mediante una mayor emisión monetaria tendría un efecto contraproducente. “La única solución que se les ocurre frente a un shock de oferta negativo es combatirlo con shocks de demanda. Es decir, tirar más nafta al fuego”, cuestionó.

El Presidente sostuvo que esa estrategia no lograría reactivar la actividad y, en cambio, aceleraría la inflación. También calificó de “piromaníacos” a quienes defienden esa alternativa y lanzó nuevas descalificaciones contra los economistas que cuestionan su programa.

Críticas al comunismo y defensa del liberalismo

El discurso incluyó una extensa reflexión ideológica sobre la historia económica y política de Occidente. Milei afirmó que las sociedades occidentales abandonaron principios como la propiedad privada, el respeto por los contratos y la libertad, y atribuyó parte de la decadencia argentina a esa evolución.

También cuestionó al comunismo, al que acusó de infiltrarse en las instituciones del mundo libre, formar intelectuales y artistas y apoyar movimientos armados y dictaduras.

El mandatario presentó su programa económico como un cambio de rumbo frente a más de un siglo de decadencia y defendió el ajuste fiscal como parte de una transformación que, según su visión, permitirá recuperar el crecimiento.

Milei volvió a referirse a la soberanía sobre las Islas Malvinas

En otro tramo de su intervención, el Presidente ratificó su posición sobre la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y afirmó que el país debe recuperar el archipiélago por razones históricas, jurídicas y geográficas.

“Van a volver a ser nuestras por historia, por derecho, por geografía”, sostuvo.

Milei vinculó esa posibilidad con el fortalecimiento económico argentino y con lo que describió como un debilitamiento de Gran Bretaña. En ese sentido, mencionó problemas fiscales, impositivos y demográficos del Reino Unido, además de referirse a la inmigración.

El mandatario afirmó que su Gobierno inició un camino para que las islas vuelvan a pertenecer a la Argentina.