FOTO: Desarticularon una fiesta clandestina con más de 400 personas en Juárez Celman.

Un operativo conjunto permitió desarticular una fiesta clandestina en la localidad de Juárez Celman, donde se encontraban más de 400 personas. El evento se desarrollaba en un descampado de Villa Los Llanos, en el que se habían instalado carpas para realizar la celebración.

El procedimiento se llevó a cabo en el segundo ingreso del Camino Rural a la Feria, a la altura del kilómetro 7/17. La intervención se dispuso luego de que el municipio alertara sobre la realización de la fiesta.

En el lugar participaron efectivos de la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), representantes del Ministerio de Seguridad, el Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba y funcionarios del Municipio de Juárez Celman.

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Continúan las actuaciones en el lugar

Tras la intervención de las fuerzas de seguridad, las personas que participaban del evento se retiraron del predio sin ocasionar disturbios.

Según la información oficial, el operativo continuaba en el lugar con requisas y otras medidas en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.

Por el momento, no se informaron detalles adicionales sobre posibles secuestros o personas involucradas en las actuaciones.