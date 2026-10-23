Verduras más caras en Córdoba: hay menos oferta y preocupación por las lluvias

Por Agustina Vivanco

La menor disponibilidad de mercadería impulsa aumentos en algunas verduras y hortalizas en el Mercado de Abasto de Córdoba, mientras el sector advierte que las lluvias asociadas a El Niño pueden complicar las cosechas y generar nuevas presiones sobre los precios.

Luis Viale, integrante de la comisión directiva de la Cámara Frutihortícola del Mercado de Abasto de Córdoba, explicó en diálogo con Cadena 3 que las variaciones responden a la relación entre la oferta y la demanda.

"Mientras menos cantidad de mercadería ingresa al mercado, puede suceder que los precios se alteren", señaló.

Entre los productos afectados mencionó al zapallo anco, también conocido como calabacín. Según detalló, ingresa poca cantidad y la mercadería disponible proviene de Salta y Jujuy. Esa menor oferta presiona sobre su valor. También indicó que la cebolla registró variaciones.

Viale advirtió que El Niño representa una amenaza para el sector por sus posibles consecuencias sobre la producción, el abastecimiento y los precios. Sin embargo, aclaró que todavía deben observar cómo evolucionan las cosechas en las distintas zonas productoras durante los próximos meses.

"Estamos ante una expectativa de ver qué puede suceder", expresó.

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En paralelo, Ricardo, productor del cinturón verde de Córdoba, alertó sobre las dificultades que atraviesan quienes cultivan verduras de hoja. Según aseguró, los precios que reciben en el campo se mantienen por debajo de sus costos desde hace más de un año.

"Estamos sacando de nuestros ahorros de los tiempos que nos ha ido bien", contó. Explicó que las reservas acumuladas en temporadas favorables les permiten sostener la actividad durante los períodos de pérdidas.

El productor también señaló que el frío prolongado demoró los cultivos locales de tomate y pimiento, por lo que esos productos llegan desde otras regiones. En cambio, indicó que la producción cordobesa se concentra actualmente en las verduras de hoja.

Según los valores aportados durante el informe, un cajón de lechuga de menor calidad se paga al productor unos $5.000, mientras que uno de buena calidad puede alcanzar los $7.000. El peso varía según la variedad: los cajones de mantecosa contienen alrededor de cinco kilos y los de criolla, unos ocho.

El reclamo apunta a la distancia entre el precio que paga el consumidor y el ingreso que recibe quien produce. Ricardo, que pertenece a la tercera generación de una familia dedicada a la horticultura, debió prescindir de empleados y evalúa si recomendarle a su hijo que continúe con la actividad.

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