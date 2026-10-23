"Le dio un brote psicótico y yo lo disfrutaba": un caso de bullying conmociona a Catamarca

Un grave caso de bullying conmociona a Catamarca luego de que se conocieran denuncias por presuntas agresiones físicas y verbales contra una estudiante de 17 años, además de la difusión no consentida de material íntimo durante un viaje de egresados a San Carlos de Bariloche. La situación derivó en dos investigaciones judiciales y en un reclamo de estudiantes y familias frente al establecimiento educativo involucrado.

El caso tomó repercusión nacional tras la viralización de un video grabado por una compañera de la víctima, en el que relata los maltratos y reconoce haber disfrutado del sufrimiento de la joven. “Le dio un brote psicótico, se sacaba los pelos y yo lo disfrutaba”, expresó en la grabación.

La víctima, alumna de 17 años del Colegio Privado Pía Didoménico, habría sufrido una descompensación en el contexto del hostigamiento denunciado. Los hechos generaron preocupación en la comunidad educativa y reavivaron el debate sobre los mecanismos de prevención y asistencia ante situaciones de violencia entre adolescentes, especialmente durante los viajes de egresados.

Dos causas judiciales y tres adolescentes imputados

La Justicia catamarqueña abrió dos líneas de investigación para determinar las responsabilidades de los involucrados.

La primera está a cargo del fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez, quien imputó a tres adolescentes por la presunta producción y distribución de representaciones sexuales de una persona menor de 18 años.

Las defensas presentaron planteos de nulidad contra las imputaciones. Sin embargo, esos pedidos fueron rechazados por el Juzgado de Control de Garantías y actualmente se encuentran en etapa de apelación.

En paralelo, la fiscal Paola González Pinto lleva adelante una segunda investigación centrada en las presuntas agresiones reiteradas y el posible daño psicológico provocado a la estudiante.

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Esta pesquisa cobró impulso luego de que se difundiera el video en el que una de las jóvenes relata los episodios de violencia y describe la reacción de la víctima. En otro tramo de la grabación, la presunta agresora afirma: “La mina empezó a llorar, parecía que le habían matado a la madre. Nosotras no paramos, los chicos nos dijeron que frenemos”.

Según consta en las actuaciones, los episodios de hostigamiento incluyeron burlas en un establecimiento nocturno de Bariloche vinculadas con material audiovisual íntimo que se habría filtrado previamente. Las agresiones verbales habrían continuado después del viaje, ya en Catamarca.

La investigación busca establecer las circunstancias de los hechos y las responsabilidades que pudieran corresponder a cada uno de los involucrados.

Reclamos frente al colegio y un emplazamiento de Educación

La difusión del caso provocó una fuerte reacción de estudiantes y familiares, que realizaron una sentada pacífica frente al Colegio Privado Pía Didoménico para exigir sanciones y un acompañamiento integral para la joven afectada.

Durante la protesta, las participantes exhibieron carteles con mensajes como “Las mujeres no olvidamos lo que la Justicia ignora” y “La indiferencia sostiene la violencia”.

En medio de la conmoción, el Ministerio de Educación de Catamarca emplazó por 24 horas al establecimiento para que brinde explicaciones sobre lo ocurrido y las medidas adoptadas ante la situación.

Por su parte, las autoridades del colegio difundieron un comunicado en el que aseguraron haber actuado con responsabilidad y celeridad desde el momento en que tomaron conocimiento de los hechos.

El caso mantiene en alerta a la comunidad educativa mientras avanzan las investigaciones judiciales y se busca determinar las responsabilidades por las presuntas agresiones y la difusión del material íntimo.