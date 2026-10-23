La ONU anticipa un aumento significativo en el uso de energía nuclear para 2060

NACIONES UNIDAS (AP) — El director del organismo nuclear de la ONU, Rafael Grossi, anunció el viernes que se prevé que el uso de la energía nuclear se triplique significativamente para el año 2060. En su informe anual ante la Asamblea General de la ONU, Grossi explicó que este aumento estará impulsado por la electrificación, el crecimiento de los centros de datos y la creciente demanda de las empresas tecnológicas por una energía confiable y libre de carbono.

La energía nuclear es considerada por un número creciente de naciones como un elemento clave para mejorar la seguridad energética. Grossi destacó que esta fuente de energía se encuentra a la par de la energía solar y subrayó que es "más segura que cualquier otra opción". Según sus declaraciones, en 2025 se espera que más de 400 reactores en funcionamiento en más de 30 países produzcan el 10% de la electricidad mundial y una cuarta parte de la electricidad de bajo carbono.

El director general del OIEA también mencionó que actualmente más de 60 nuevos reactores están en construcción y que las proyecciones sobre la capacidad nuclear futura han cambiado drásticamente al alza. Además, Grossi abordó temas preocupantes como los programas nucleares de Irán y Corea del Norte, así como las amenazas sin precedentes a la seguridad nuclear que han surgido a raíz de la guerra en Ucrania.

En relación a Irán, cuyos sitios nucleares fueron atacados por Estados Unidos el año pasado, Grossi instó a los países miembros de la ONU a redoblar esfuerzos para alcanzar una solución diplomática, resaltando la importancia de la verificación por parte del OIEA para asegurar la sostenibilidad de cualquier acuerdo. "Los inspectores del OIEA deben poder regresar a Irán con rapidez. Eso requiere volver a la mesa de negociaciones", afirmó.

Respecto a Corea del Norte, el líder Kim Jong Un mantiene un programa nuclear en expansión sin supervisión del OIEA, lo que representa un recordatorio de las consecuencias de violar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben la producción de armas nucleares. Grossi comentó que esta situación resalta la necesidad de un control efectivo.

En el contexto de la guerra en Ucrania, Grossi hizo énfasis en la central nuclear de Zaporiyia, que continúa en una situación precaria, con frecuentes pérdidas de suministro eléctrico y reservas limitadas de diésel de respaldo, además de la actividad militar que amenaza tanto a la planta como a los trabajadores que allí laboran.