FOTO: Festival La Porteña anuncia a los primeros artistas de su segunda edición.

El Festival La Porteña confirmó los primeros artistas de su segunda edición, que se realizará el sábado 12 de diciembre, desde las 16, en el Hipódromo de Palermo. La jornada combinará folklore y otras expresiones de la música popular argentina, con un cierre a cargo de Karina "La Princesita".

La primera tanda de anuncios incluye a Christian Herrera, Juan Fuentes, Radamel, Flor Paz, Los Tordos y Sotreta. La programación continuará completándose durante las próximas semanas y el 23 de noviembre se darán a conocer otras tres figuras.



Christian Herrera brillará en el escenario del festival.

Entre los confirmados aparecen Christian Herrera, representante del Chaco salteño, y Juan Fuentes, exintegrante de Los Huayra, quien participará con su propuesta solista. También estará Flor Paz, con un repertorio que combina su tradición familiar con una búsqueda musical propia.

Por su parte, Radamel llevará la chacarera y la identidad santiagueña desde Suncho Corral. Los Tordos sumarán su propuesta folklórica y Sotreta aportará una combinación de folklore y cumbia, género que también tendrá protagonismo con la presentación de Karina.



Juan Fuentes también será parte de esta segunda edición.

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FOTO: Festival La Porteña anuncia a los primeros artistas de su segunda edición.

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Según anticipó la organización, el encuentro contará con dos escenarios y más de 15 artistas, con una convocatoria proyectada de 12.000 asistentes. Una de las novedades de esta edición será la incorporación de una propuesta de tango.



Flor Paz participará de la segunda edición de La Porteña

Además de los espectáculos musicales, habrá un paseo de artesanos presentado por ExpoMate, con más de 30 expositores, clases de danzas folklóricas, comidas típicas, juegos camperos y shows sorpresa. Las actividades estarán destinadas a públicos de todas las edades y se desarrollarán al aire libre.



"La Princesita" estará a cargo del gran baile campero.

Las entradas ya están a la venta desde $69.000, según informó la organización, a través de Ticketek.

La nueva edición dará continuidad al festival realizado en 2025 en el mismo predio, que reunió a más de 10.000 personas.

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En aquella oportunidad participaron El Chaqueño Palavecino, Los Manseros Santiagueños, Sele Vera y Los Pampas, Maggie Cullen, Los Tabaleros y Amar Azul, que estuvo a cargo del cierre. También estuvieron el DJ Tucu Ledesma y los conductores Nicolás Membriani y Néstor Ramello.

La Porteña nació hace diez años por iniciativa de un grupo de amigos y estudiantes vinculados al folklore. Comenzó con peñas en distintos espacios de Buenos Aires y luego amplió su actividad con espectáculos y festivales.

Durante 2025, sus cuatro jornadas en Groove convocaron a más de 8.000 personas. En 2026, realizó otras seis noches junto a Sapucay, Grito de Fiesta, que reunieron a más de 10.000 asistentes, según las cifras difundidas por la organización.