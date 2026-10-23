La semifinal de la Copa Libertadores: Estudiantes brilló en rating con 12.2 puntos

Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- El encuentro entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, por la semifinal de la Copa Libertadores, se convirtió en el evento más visto en la televisión abierta, según los datos de Kantar IBOPE. Con una transmisión especial de Telefe, el canal logró reunir a más de 820.000 espectadores en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la previa del partido registró un rating inicial de 8.6 puntos, con los relatos y análisis de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt.

Durante el primer tiempo, el rating ascendió a 9.0 puntos, aunque experimentó una ligera caída durante el entretiempo. Al comenzar la segunda mitad, el número de encendidos marcó 8.7 puntos, aunque fue incrementándose a medida que avanzaba el juego, manteniendo un 0-0 que mantenía la expectativa de los hinchas.

El pico máximo de rating se alcanzó durante la tanda de penales, que elevó la medición a 12.2 puntos. De esta forma, Estudiantes de La Plata se aseguró un lugar en la final de la Copa Libertadores por sexta vez en su historia, donde tiene un notable registro.

Con este impresionante número de encendidos, Telefe volvió a liderar el ranking de programas más vistos del jueves, superando a su competencia directa.

La final está programada para el próximo 28 de noviembre, donde Estudiantes se enfrentará al Palmeiras de Brasil en el Estadio Centenario de Montevideo.