Renunció Daniel González, el funcionario que coordinaba las áreas de Energía y Minería

FOTO: Daniel González, el funcionario que coordinaba las áreas de Energía y Minería.

Daniel González renunció este jueves a su cargo como secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, función desde la que articulaba las políticas del Gobierno en dos sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico argentino.

El exejecutivo de YPF había desembarcado en el Ministerio de Economía en agosto de 2024, por convocatoria del titular de la cartera, Luis Caputo. Tras anunciar su salida en el programa Las Tres Anclas, explicó que consideraba cumplido el ciclo y que su participación en la gestión pública había tenido desde el comienzo un horizonte limitado.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el Gobierno no designará un reemplazante para ocupar el puesto.

La salida se produce mientras el Ejecutivo impulsa iniciativas legislativas vinculadas con la energía, los combustibles y los incentivos a las inversiones, en sectores que adquirieron relevancia por su potencial para generar exportaciones y atraer capitales.

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El mensaje de Luis Caputo tras la renuncia

El ministro de Economía despidió al funcionario con un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, en el que destacó su desempeño durante la gestión.

“Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo extraordinario como Secretario Coordinador de Energía y Minería. ¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!”, escribió Caputo.

González, por su parte, agradeció al presidente Javier Milei y al ministro por la confianza depositada en él durante su paso por la administración nacional.

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Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo EXTRAORDINARIO como Secretario Coordinador de Energía y Minería. ¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!?????????????? https://t.co/fJdDFU3Upx — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 22, 2026

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“El agradecido soy yo, al Presidente de la Nación por dejarme ser parte de esta transformación profunda que está liderando en la Argentina. Y a Toto también. De ellos solo he recibido confianza, respeto, afecto y cariño. Lo he disfrutado mucho”, afirmó durante una entrevista en el canal de streaming Carajo.

“Es un ciclo que se acaba”

Al explicar los motivos de su salida, González señaló que no tiene una vocación política y que la exposición pública no forma parte de sus preferencias personales.

“Es un ciclo que se acaba. Yo no soy una persona con una vocación política ni con mucha exposición. No tengo redes, soy un bicho un poco raro para esto”, expresó.

El exfuncionario sostuvo que consideraba haber contribuido al desarrollo de áreas con un importante potencial económico, aunque aclaró que su participación en el Gobierno había sido pensada para un período determinado.

También reconoció que dejar el sector privado para incorporarse al Estado y, luego, abandonar la función pública son decisiones complejas.

“Fueron casi dos años y medio y creo que, así como es muy difícil para el que viene del sector privado dar el paso e ir al sector público, aunque parezca contradictorio, también es muy difícil irte”, explicó.

En ese sentido, señaló que formar parte de un proyecto de Gobierno genera compromiso y entusiasmo. Según contó, había conversado sobre su salida con Caputo durante los últimos meses.

“Si uno está es porque lo disfruta y porque está bueno y genera adrenalina. Lo venimos hablando con Toto hace unos meses”, agregó.

Las iniciativas legislativas que demoraron su salida

González explicó que, aunque había planteado su renuncia meses atrás, el ministro consideró que todavía no era el momento adecuado debido a la agenda legislativa pendiente.

“Nos pareció con el ministro que este era un buen momento. Yo se lo planteé hace unos meses y a él no le pareció un buen momento. Por algo él es ministro y yo no. Tenía razón”, relató.

Entre los temas que mencionó como parte de esa agenda, enumeró la Ley de Zona Fría, la Ley de Combustibles —que, según indicó, ya contaba con media sanción— y el denominado Súper RIGI, también con media sanción parlamentaria al momento de sus declaraciones.

La referencia da cuenta de la importancia que tuvieron las discusiones legislativas en la decisión sobre el momento de su salida. González no presentó su renuncia como consecuencia de un conflicto con el ministro, sino como el cierre de una etapa que, según afirmó, habían conversado previamente.

Un cargo de coordinación para dos sectores estratégicos

González había asumido en agosto de 2024 para coordinar las áreas de Energía y Minería bajo la órbita del Ministerio de Economía. Su función consistía en articular las políticas de dos actividades centrales para la estrategia económica del Gobierno.

Ambos sectores tienen un papel relevante en las perspectivas de inversión, el desarrollo de proyectos productivos y la generación de divisas. En particular, la expansión de la actividad hidrocarburífera y el potencial minero argentino forman parte de las apuestas oficiales para incrementar las exportaciones.

Con su renuncia, el Gobierno pierde a un funcionario que había llegado desde el sector privado para desempeñar una tarea de coordinación entre esas áreas. De acuerdo con fuentes oficiales, la decisión será no cubrir el puesto, al menos según lo informado hasta el momento.

González se despidió con un agradecimiento al Presidente y al ministro de Economía, y con la idea de haber completado el período que se había propuesto para su paso por la gestión pública.