El SMN amplió el alerta amarilla por tormentas en el AMBA y mantiene advertencias en 14 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió la alerta amarilla por tormentas para toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se espera que las condiciones más inestables se concentren durante la tarde y la noche de este jueves 22 de octubre.

El pronóstico anticipa una jornada húmeda, con cielo mayormente nublado y una probabilidad baja de precipitaciones durante la mañana. Sin embargo, el panorama cambiará a partir de la tarde, con tormentas aisladas y una probabilidad de lluvias que aumentará al 40-70% hacia la noche.

En la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura oscilará entre los 15 y los 20 grados, mientras que el viento del este soplará entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

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Las condiciones inestables continuarán durante el fin de semana, con chaparrones y lloviznas, abundante nubosidad y un descenso gradual de las temperaturas.

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El pronóstico del SMN anticipa varios días con tiempo inestable en la región metropolitana.

Jueves: cielo mayormente nublado durante la mañana y tormentas aisladas desde la tarde. La temperatura irá de 15 a 20 grados, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Viernes: continuará la nubosidad, con probabilidad de chaparrones y lloviznas en distintos momentos del día. Se esperan entre 15 y 20 grados.

Sábado: persistirán las condiciones inestables, con posibilidad de lloviznas y chaparrones aislados. La mínima será de 14 grados y la máxima, de 19. Por la tarde y la noche podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Domingo: el tiempo seguirá fresco e inestable durante la madrugada y la mañana, con una mejora gradual hacia la tarde. Las temperaturas se ubicarán entre 12 y 17 grados.

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Qué provincias están bajo alerta meteorológica

Además del AMBA, el SMN mantiene advertencias de distinto nivel en 14 provincias, con fenómenos que pueden incluir tormentas fuertes, lluvias abundantes en períodos cortos, granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Las zonas bajo alerta naranja por tormentas incluyen sectores de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, el noroeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. En estas regiones se esperan precipitaciones acumuladas de entre 60 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada.

La advertencia naranja también comprende sectores de Neuquén y Río Negro, donde los acumulados previstos son menores: entre 20 y 50 milímetros. En ambos casos, las tormentas podrían estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas.

Por su parte, hay advertencias por tormentas en sectores de La Rioja, San Juan y Mendoza, con acumulados estimados de entre 20 y 40 milímetros. En Formosa, el pronóstico contempla lluvias y tormentas de variada intensidad, con acumulados de entre 40 y 70 milímetros y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

En las zonas alcanzadas por las alertas amarillas, los fenómenos podrían provocar inconvenientes puntuales, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y prestar atención a las condiciones locales.

Alertas por viento y Zonda

Las advertencias meteorológicas también abarcan sectores del norte y el oeste argentino por vientos fuertes y la posible presencia de viento Zonda.

En áreas cordilleranas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan se prevén vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h en zonas de altura.

El Zonda, en tanto, puede registrar velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas superiores a los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar una suba repentina de la temperatura, una marcada disminución de la humedad y reducción de la visibilidad.

Recomendaciones ante las tormentas

Ante las alertas vigentes, el SMN recomienda tomar precauciones para reducir los riesgos asociados a las lluvias intensas y los fuertes vientos:

Evitar salir durante las tormentas si no es necesario.

No circular por calles anegadas ni atravesar zonas inundadas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan caer.

No refugiarse debajo de árboles durante la actividad eléctrica.

Seguir los avisos oficiales y las indicaciones de las autoridades locales.