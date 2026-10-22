FOTO: El Ministro de Seguridad de la Ciudad anunció penas más severas para los reclusos amotinados

Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- El ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, informó que los reclusos que participaron en el motín en la Alcaidía 1, donde retuvieron a personal policial, serán severamente castigados. Según el funcionario, los detenidos "serán acusados por robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas", lo que resultará en un endurecimiento de las penas que actualmente están cumpliendo.

"El celular que usaron (los delincuentes presos) es el que le robaron al oficial mayor que estaba retenido. Le vaciaron todas las cuentas por eso también la acusación de robo," explicó el ministro en declaraciones a la prensa.

El episodio se desencadenó por un conflicto interno entre los reclusos. Uno de ellos había mostrado una conducta problemática, lo que originó una pelea entre ellos.

"No hay heridos, serán todos trasladados": el ministro de Seguridad porteño sobre el motín en una comisaría de microcentro. Giménez también confirmó que los reclusos involucrados han sido detenidos y que todos han sido revisados por el SAME, así como el personal policial afectado. En el momento de la toma de rehenes, un subcomisario, un inspector y un oficial mayor fueron retenidos por los delincuentes.

El ministro aseguró que la situación está bajo control y que el oficial policial fue liberado sin que se produjeran lesiones. Sin embargo, el hecho ha generado un cambio en la operativa, ya que la Alcaidía 1, ubicada en la calle Lavalle al 400, a pocas cuadras del Obelisco, será cerrada temporalmente y todos los detenidos serán trasladados a otras dependencias.

"Los detenidos no tenían armas blancas. La negociación era para preservar la integridad policial. Todos actuaron perfectamente. Se encerró todo para que no haya evasiones," agregó Giménez.

El incidente se produjo al mediodía, cuando se inició una pelea entre los reclusos. La policía ingresó para controlar la situación, lo que llevó a que un grupo de reclusos tomara como rehenes a los agentes. Afortunadamente, la situación se resolvió rápidamente y se logró la liberación de dos policías, aunque un oficial mayor permaneció retenido por un tiempo.