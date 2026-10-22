Caso Maradona: absolvieron al clínico y el 22 de diciembre se conocerá el veredicto

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Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón absolvieron al médico clínico Pedro Di Spagna en el juicio por el fallecimiento de Diego Maradona y deliberarán sobre el futuro del resto de los imputados: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni. El veredicto se conocerá el dento de dos meses, el 22 de diciembre de 2026.

“Fue un juicio particularmente extenso, complejo y de repercusión pública. Poco habitual. Durante todo este tiempo han habido discusiones, planteos, posiciones muy enfrentadas y muchos momentos de tensión, pero creo que forma parte del juicio donde cada parte cumple con su rol”, dijo emocionado el presidente del tribunal al dar sus últimas palabras.

Y agregó: “Creo que lo importante y el valor especial es haber mantenido las reglas del debate y que todos pueden haber ejercido plenamente su función y las hayan podido expresar en esta sala. Pero más allá de estas diferencias, corresponde reconocer y agradecer el trabajo de todos los que participaron en el debate: Fiscalías, Querellas, Defensas a los funcionarios públicos, a los empleados, al personal de seguridad, a los periodistas públicos y periodistas que diariamente acompañaron el desarrollo del juicio.”

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Finalmente señaló: “Atendiendo a la extensión, a la complejidad del debate y al volumen de la prueba que debe ser analizada, el tribunal considera necesario contar con un plazo suficiente y razonable para efectuar un examen serio y exhaustivo antes de adoptar esa decisión. La lectura del veredicto tendrá lugar el día 22 de diciembre del 2026 a las 12 horas.”

Los integrantes del tribunal ahora deben resolver sobre las acusaciones y los pedidos de pena solicitadas para cada acusado.

Leopoldo Luque (neurocirujano, médico personal)

Fiscalía (Patricio Ferrari y Cosme Iribarren): 12 años de prisión y 10 de inhabilitación

Eduardo Ramírez (Diego Maradona Junior): 12 años de prisión

Félix Linfante (Jana Maradona): 12 años de prisión y 10 de inhabilitación

Mario Baudry (Dieguito Fernando): 16 años de prisión

Pablo Jurado (hermanas de Diego): 8 años de prisión

Fernando Burlando (Dalma y Gianinna): 15 años de prisión + inhabilitación

Nancy Forlini (coordinadora de la prepaga)

Fiscalía: 10 años de prisión y 10 de inhabilitación

Eduardo Ramírez: 10 años de prisión

Félix Linfante: 10 años de prisión y 10 de inhabilitación

Mario Baudry: 16 años de prisión

Pablo Jurado: 10 años de prisión

Fernando Burlando: 12 años de prisión + inhabilitación

Agustina Cosachov (psiquiatra)

Fiscalía: 8 años de prisión y 10 de inhabilitación

Eduardo Ramírez: 10 años de prisión

Félix Linfante: 8 años y 2 meses de prisión y 10 de inhabilitación

Mario Baudry: 14 años de prisión

Pablo Jurado: 8 años y 2 meses de prisión + inhabilitación

Fernando Burlando: 10 años de prisión + inhabilitación

Carlos Díaz (psicólogo)

Fiscalía: 5 años de prisión y 10 de inhabilitación

Eduardo Ramírez: 5 años de prisión

Félix Linfante: Absolución

Mario Baudry: 12 años de prisión

Pablo Jurado: Absolución

Fernando Burlando: 5 años de prisión (homicidio culposo)

Mariano Perroni (coordinador de enfermería)

Fiscalía: 4 años de prisión y 8 de inhabilitación

Eduardo Ramírez: 4 años de prisión

Félix Linfante: 3 años de prisión y 6 de inhabilitación

Mario Baudry: 4 años de prisión

Pablo Jurado: 3 años de prisión + inhabilitación

Fernando Burlando: 4 años y 6 meses de prisión

Ricardo Almirón (enfermero)

Fiscalía: 4 años de prisión y 8 de inhabilitación

Eduardo Ramírez: 4 años de prisión

Félix Linfante: 3 años de prisión y 6 de inhabilitación

Mario Baudry: 4 años de prisión

Pablo Jurado: 3 años de prisión + inhabilitación

Fernando Burlando: 4 años y 6 meses de prisión

Pedro Di Spagna (médico clínico)

Fiscalía: Absolución

Eduardo Ramírez: Absolución

Félix Linfante: Absolución

Mario Baudry: Absolución

Pablo Jurado: Absolución

Fernando Burlando: Absolución