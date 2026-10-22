En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Caso Maradona: absolvieron al clínico y el 22 de diciembre se conocerá el veredicto

Así lo determinó el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro tras escuchar las últimas palabras de los acusados.

22/10/2026 | 20:50Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Caso Maradona: las partes expresan conformidad tras la primera audiencia judicial

FOTO: Caso Maradona: las partes expresan conformidad tras la primera audiencia judicial

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón absolvieron al médico clínico Pedro Di Spagna en el juicio por el fallecimiento de Diego Maradona y deliberarán sobre el futuro del resto de los imputados: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni. El veredicto se conocerá el dento de dos meses, el 22 de diciembre de 2026.

“Fue un juicio particularmente extenso, complejo y de repercusión pública. Poco habitual. Durante todo este tiempo han habido discusiones, planteos, posiciones muy enfrentadas y muchos momentos de tensión, pero creo que forma parte del juicio donde cada parte cumple con su rol”, dijo emocionado el presidente del tribunal al dar sus últimas palabras.

Y agregó: “Creo que lo importante y el valor especial es haber mantenido las reglas del debate y que todos pueden haber ejercido plenamente su función y las hayan podido expresar en esta sala. Pero más allá de estas diferencias, corresponde reconocer y agradecer el trabajo de todos los que participaron en el debate: Fiscalías, Querellas, Defensas a los funcionarios públicos, a los empleados, al personal de seguridad, a los periodistas públicos y periodistas que diariamente acompañaron el desarrollo del juicio.”

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente señaló: “Atendiendo a la extensión, a la complejidad del debate y al volumen de la prueba que debe ser analizada, el tribunal considera necesario contar con un plazo suficiente y razonable para efectuar un examen serio y exhaustivo antes de adoptar esa decisión. La lectura del veredicto tendrá lugar el día 22 de diciembre del 2026 a las 12 horas.”

Los integrantes del tribunal ahora deben resolver sobre las acusaciones y los pedidos de pena solicitadas para cada acusado.

Leopoldo Luque (neurocirujano, médico personal) 

Fiscalía (Patricio Ferrari y Cosme Iribarren): 12 años de prisión y 10 de inhabilitación

Eduardo Ramírez (Diego Maradona Junior): 12 años de prisión

Félix Linfante (Jana Maradona): 12 años de prisión y 10 de inhabilitación

Mario Baudry (Dieguito Fernando): 16 años de prisión

Pablo Jurado (hermanas de Diego): 8 años de prisión

Fernando Burlando (Dalma y Gianinna): 15 años de prisión + inhabilitación

Nancy Forlini (coordinadora de la prepaga) 

Fiscalía: 10 años de prisión y 10 de inhabilitación

Eduardo Ramírez: 10 años de prisión

Félix Linfante: 10 años de prisión y 10 de inhabilitación

Mario Baudry: 16 años de prisión

Pablo Jurado: 10 años de prisión

Fernando Burlando: 12 años de prisión + inhabilitación

Agustina Cosachov (psiquiatra) 

Fiscalía: 8 años de prisión y 10 de inhabilitación

Eduardo Ramírez: 10 años de prisión

Félix Linfante: 8 años y 2 meses de prisión y 10 de inhabilitación

Mario Baudry: 14 años de prisión

Pablo Jurado: 8 años y 2 meses de prisión + inhabilitación

Fernando Burlando: 10 años de prisión + inhabilitación

Carlos Díaz (psicólogo) 

Fiscalía: 5 años de prisión y 10 de inhabilitación

Eduardo Ramírez: 5 años de prisión

Félix Linfante: Absolución

Mario Baudry: 12 años de prisión

Pablo Jurado: Absolución

Fernando Burlando: 5 años de prisión (homicidio culposo)

Mariano Perroni (coordinador de enfermería) 

Fiscalía: 4 años de prisión y 8 de inhabilitación

Eduardo Ramírez: 4 años de prisión

Félix Linfante: 3 años de prisión y 6 de inhabilitación

Mario Baudry: 4 años de prisión

Pablo Jurado: 3 años de prisión + inhabilitación

Fernando Burlando: 4 años y 6 meses de prisión

Ricardo Almirón (enfermero) 

Fiscalía: 4 años de prisión y 8 de inhabilitación

Eduardo Ramírez: 4 años de prisión

Félix Linfante: 3 años de prisión y 6 de inhabilitación

Mario Baudry: 4 años de prisión

Pablo Jurado: 3 años de prisión + inhabilitación

Fernando Burlando: 4 años y 6 meses de prisión

Pedro Di Spagna (médico clínico) 

Fiscalía: Absolución

Eduardo Ramírez: Absolución

Félix Linfante: Absolución

Mario Baudry: Absolución

Pablo Jurado: Absolución

Fernando Burlando: Absolución

Lectura rápida

¿Qué decisión tomaron los jueces? Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón absolvieron al médico clínico Pedro Di Spagna en el juicio por el fallecimiento de Diego Maradona.

¿Quiénes son los imputados en el juicio? Los imputados son Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni.

¿Cuándo se conocerá el veredicto? El veredicto se conocerá el 22 de diciembre de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo el juicio? El juicio se llevó a cabo en el tribunal correspondiente donde se presentaron las pruebas y testimonios de los involucrados.

¿Por qué es importante este juicio? Es importante por su extensión, complejidad y repercusión pública, además de las implicaciones legales para los acusados en el caso del fallecimiento de Diego Maradona.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf