Caso Maradona: absolvieron al clínico y el 22 de diciembre se conocerá el veredicto
Así lo determinó el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro tras escuchar las últimas palabras de los acusados.
22/10/2026 | 20:50Redacción Cadena 3
FOTO: Caso Maradona: las partes expresan conformidad tras la primera audiencia judicial
Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón absolvieron al médico clínico Pedro Di Spagna en el juicio por el fallecimiento de Diego Maradona y deliberarán sobre el futuro del resto de los imputados: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni. El veredicto se conocerá el dento de dos meses, el 22 de diciembre de 2026.
“Fue un juicio particularmente extenso, complejo y de repercusión pública. Poco habitual. Durante todo este tiempo han habido discusiones, planteos, posiciones muy enfrentadas y muchos momentos de tensión, pero creo que forma parte del juicio donde cada parte cumple con su rol”, dijo emocionado el presidente del tribunal al dar sus últimas palabras.
Y agregó: “Creo que lo importante y el valor especial es haber mantenido las reglas del debate y que todos pueden haber ejercido plenamente su función y las hayan podido expresar en esta sala. Pero más allá de estas diferencias, corresponde reconocer y agradecer el trabajo de todos los que participaron en el debate: Fiscalías, Querellas, Defensas a los funcionarios públicos, a los empleados, al personal de seguridad, a los periodistas públicos y periodistas que diariamente acompañaron el desarrollo del juicio.”
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Finalmente señaló: “Atendiendo a la extensión, a la complejidad del debate y al volumen de la prueba que debe ser analizada, el tribunal considera necesario contar con un plazo suficiente y razonable para efectuar un examen serio y exhaustivo antes de adoptar esa decisión. La lectura del veredicto tendrá lugar el día 22 de diciembre del 2026 a las 12 horas.”
Los integrantes del tribunal ahora deben resolver sobre las acusaciones y los pedidos de pena solicitadas para cada acusado.
Leopoldo Luque (neurocirujano, médico personal)
Fiscalía (Patricio Ferrari y Cosme Iribarren): 12 años de prisión y 10 de inhabilitación
Eduardo Ramírez (Diego Maradona Junior): 12 años de prisión
Félix Linfante (Jana Maradona): 12 años de prisión y 10 de inhabilitación
Mario Baudry (Dieguito Fernando): 16 años de prisión
Pablo Jurado (hermanas de Diego): 8 años de prisión
Fernando Burlando (Dalma y Gianinna): 15 años de prisión + inhabilitación
Nancy Forlini (coordinadora de la prepaga)
Fiscalía: 10 años de prisión y 10 de inhabilitación
Eduardo Ramírez: 10 años de prisión
Félix Linfante: 10 años de prisión y 10 de inhabilitación
Mario Baudry: 16 años de prisión
Pablo Jurado: 10 años de prisión
Fernando Burlando: 12 años de prisión + inhabilitación
Agustina Cosachov (psiquiatra)
Fiscalía: 8 años de prisión y 10 de inhabilitación
Eduardo Ramírez: 10 años de prisión
Félix Linfante: 8 años y 2 meses de prisión y 10 de inhabilitación
Mario Baudry: 14 años de prisión
Pablo Jurado: 8 años y 2 meses de prisión + inhabilitación
Fernando Burlando: 10 años de prisión + inhabilitación
Carlos Díaz (psicólogo)
Fiscalía: 5 años de prisión y 10 de inhabilitación
Eduardo Ramírez: 5 años de prisión
Félix Linfante: Absolución
Mario Baudry: 12 años de prisión
Pablo Jurado: Absolución
Fernando Burlando: 5 años de prisión (homicidio culposo)
Mariano Perroni (coordinador de enfermería)
Fiscalía: 4 años de prisión y 8 de inhabilitación
Eduardo Ramírez: 4 años de prisión
Félix Linfante: 3 años de prisión y 6 de inhabilitación
Mario Baudry: 4 años de prisión
Pablo Jurado: 3 años de prisión + inhabilitación
Fernando Burlando: 4 años y 6 meses de prisión
Ricardo Almirón (enfermero)
Fiscalía: 4 años de prisión y 8 de inhabilitación
Eduardo Ramírez: 4 años de prisión
Félix Linfante: 3 años de prisión y 6 de inhabilitación
Mario Baudry: 4 años de prisión
Pablo Jurado: 3 años de prisión + inhabilitación
Fernando Burlando: 4 años y 6 meses de prisión
Pedro Di Spagna (médico clínico)
Fiscalía: Absolución
Eduardo Ramírez: Absolución
Félix Linfante: Absolución
Mario Baudry: Absolución
Pablo Jurado: Absolución
Fernando Burlando: Absolución
Lectura rápida
¿Qué decisión tomaron los jueces? Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón absolvieron al médico clínico Pedro Di Spagna en el juicio por el fallecimiento de Diego Maradona.
¿Quiénes son los imputados en el juicio? Los imputados son Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni.
¿Cuándo se conocerá el veredicto? El veredicto se conocerá el 22 de diciembre de 2026.
¿Dónde se llevó a cabo el juicio? El juicio se llevó a cabo en el tribunal correspondiente donde se presentaron las pruebas y testimonios de los involucrados.
¿Por qué es importante este juicio? Es importante por su extensión, complejidad y repercusión pública, además de las implicaciones legales para los acusados en el caso del fallecimiento de Diego Maradona.