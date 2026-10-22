Milei reconoció que los indicadores no mejoran: "El ritmo al que baja la inflación es más lento"

El presidente Javier Milei reconoció que la inflación está bajando a un ritmo menor al que esperaba el Gobierno y admitió que los indicadores económicos de la Argentina no evolucionan de manera tan favorable como había previsto. Además, volvió a defender sus declaraciones sobre las personas que aseguran no llegar a fin de mes y cuestionó que recurran al crédito para cubrir sus gastos cotidianos.

En una entrevista con Radio Rivadavia, tras regresar de su gira por España, el mandatario también se refirió a la suba del riesgo país, que este jueves superó los 700 puntos, y vinculó parte de las dificultades económicas con el escenario internacional.

“Lo que se esperaba que la economía crezca, está creciendo menos. Eso hace que la demanda de dinero crezca menos de lo que debería crecer y, consecuentemente, el ritmo al que baja la inflación es menor”, explicó.

En ese sentido, reconoció: “Los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por qué, según Milei, se desaceleró la baja de la inflación

El Presidente atribuyó parte de la situación a las tensiones internacionales, el encarecimiento de la energía y el impacto de los conflictos bélicos sobre los precios de las materias primas.

En particular, mencionó las consecuencias de la situación en el estrecho de Ormuz y de la guerra entre Rusia y Ucrania. Según su explicación, esos factores provocaron un aumento de los costos energéticos y una contracción de la oferta, con efectos sobre los precios a nivel mundial.

“Ese salto en el nivel de precios se manifiesta como una aceleración inflacionaria y eso induce a los bancos centrales a subir la tasa de interés”, sostuvo. Y describió un escenario internacional caracterizado por más inflación, mayores tasas de interés y menor actividad económica.

“Argentina no es ajena a eso y está sufriendo las consecuencias”, afirmó.

Milei insistió en que la economía local se expande a un ritmo inferior al previsto y señaló que el aumento de los precios mayoristas termina trasladándose a los minoristas. “El ritmo al que baja la inflación es más lento porque cuando vos tenés impactos en la energía y en los distintos commodities, eso te hace saltar los precios mayoristas y eso después te impacta sobre los precios minoristas”, explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A pesar de ese diagnóstico, defendió las medidas económicas de su administración. Sostuvo que, sin las reformas impulsadas desde su llegada al poder, la Argentina tendría actualmente un déficit energético de unos 20.000 millones de dólares.

Qué dijo sobre quienes no llegan a fin de mes

Otro de los ejes de la entrevista fue la frase que Milei había pronunciado durante la Argentina Oil and Gas 2026, cuando se refirió a las dificultades de muchas personas para llegar a fin de mes.

Consultado sobre esa afirmación, el Presidente volvió a cuestionar el recurso al crédito para cubrir los gastos cuando los ingresos no alcanzan.

“Si vos me decís que el día veinte te quedás sin dinero, mi pregunta es bastante básica, es: ¿cómo vos podés estar diez días sin comer?”, planteó.

Luego agregó: “Si vos tomás crédito, entonces eso es un mal análisis, porque entonces el problema lo vas a tener el mes que viene, así que el mes que viene el problema vuelve de nuevo”.

Milei vinculó esa discusión con los criterios utilizados para medir la pobreza y la indigencia. Sostuvo que la situación de quienes no pueden cubrir sus necesidades básicas está contemplada en las canastas oficiales y afirmó que la imposibilidad de acceder a los alimentos ubica a una persona en la categoría de indigencia.

El mandatario también defendió el sinceramiento de precios que aplicó su gestión desde diciembre de 2023 y planteó que, pese a que la situación social sigue siendo preocupante, los indicadores de pobreza e indigencia habrían mejorado respecto del comienzo de su gobierno.

La defensa de su política económica y el impacto en los ingresos

Durante la entrevista, Milei también se refirió a las dificultades que enfrenta la clase media ante el aumento de las tarifas de los servicios públicos y otros gastos cotidianos.

Reconoció que la recomposición de esos precios reduce el ingreso disponible que las familias perciben para otros consumos. Sin embargo, sostuvo que en ese cálculo no se contempla el efecto que, según su visión, tuvo la reducción de la inflación sobre el poder adquisitivo.

“Hay una parte del ingreso disponible que no se está tomando en cuenta, que es lo que le devolvimos a la gente al sacar el impuesto inflacionario”, argumentó.

El Presidente afirmó que la inflación funcionaba como un mecanismo de financiamiento indirecto del Estado y que su reducción permitió devolver recursos a la población. En ese marco, cuestionó las estimaciones que, a su entender, no incorporan ese efecto.

“Lo que digo es que están haciendo mal la cuenta”, señaló. También sostuvo que la reducción de la inflación tiene consecuencias distributivas diferentes según los sectores sociales y volvió a defender la recomposición de las tarifas de los servicios públicos.

Milei habló de Patricia Bullrich y descartó diferencias internas

En otro tramo de la entrevista, el mandatario fue consultado por las declaraciones de la senadora Patricia Bullrich, quien había manifestado sus aspiraciones presidenciales.

Milei consideró que Bullrich tiene experiencia política y recordó que ambos compitieron en las elecciones presidenciales de 2023, junto con Sergio Massa y Juan Schiaretti.

Además, rechazó las versiones sobre supuestas diferencias dentro del oficialismo y afirmó que mantiene una relación de sintonía con la senadora. Como ejemplo, contó que se habían reunido durante aproximadamente dos horas y media unas dos semanas antes de la entrevista.

“Es una elucubración por parte del círculo rojo”, sostuvo sobre las versiones de internas dentro del Gobierno.

Así, el Presidente combinó una admisión sobre el ritmo más lento de la desinflación con una defensa de su programa económico. Reconoció que la evolución de los indicadores no responde plenamente a las expectativas iniciales, pero atribuyó parte de las dificultades al contexto internacional y mantuvo sus cuestionamientos a las interpretaciones sobre la pérdida de ingresos y las dificultades para llegar a fin de mes.