Dyango en Cadena 3: "El reguetón no dice nada y en sus letras no existe el amor"
El artista se presentó en los estudios de la radio antes de su concierto del sábado. Criticó al reguetón y se prepara para lanzar un disco de duetos.
22/10/2026 | 11:53Redacción Cadena 3
FOTO: Dyango visitó Cadena 3 durante el programa Juntos.
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Juntos
En la previa de su presentación de este sábado a las 22 en el Quality Arena de Córdoba, el célebre cantante español Dyango visitó los estudios de Cadena 3, donde repasó sus grandes éxitos, entonó a capela clásicos como "Corazón mágico" y "Volverte a ver", y se refirió a su presente artístico.
El artista de 86 años detalló que se encuentra finalizando la segunda entrega de un proyecto discográfico compuesto por duetos de sus temas emblemáticos junto a jóvenes figuras de la música.
Al respecto, cuestionó con humor los géneros urbanos actuales: "El reguetón no me gusta para nada, no dice nada y no existe el amor en sus letras", expresó durante la entrevista.
Asimismo, la voz romántica relató anécdotas de su trayectoria, como la reciente acción promocional en la que se disfrazó de músico callejero en Buenos Aires para interpretar sus canciones de forma de incógnito.
Tras su paso por la cadena federal, el músico se alista para reencontrarse con el público cordobés en una noche que promete repasar las composiciones más aclamadas de su trayectoria.
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Lectura rápida
1. ¿Quién visitó los estudios de Cadena 3?
Dyango visitó los estudios de Cadena 3 en la previa de su presentación en Córdoba.
2. ¿Cuándo se presentará Dyango en Córdoba?
Dyango se presentará este sábado a las 22 en el Quality Arena de Córdoba.
3. ¿Qué proyecto discográfico está finalizando Dyango?
Dyango está finalizando la segunda entrega de un proyecto discográfico compuesto por duetos de sus temas emblemáticos.
4. ¿Qué opinó Dyango sobre el reguetón?
Dyango expresó que "El reguetón no me gusta para nada, no dice nada y no existe el amor en sus letras".
5. ¿Qué anécdota compartió Dyango durante la entrevista?
Dyango relató que se disfrazó de músico callejero en Buenos Aires para interpretar sus canciones de forma de incógnito.