Le diagnosticaron celiaquía, buscó una alternativa a las harinas y creó un snack de frutas

Daniela recibió el diagnóstico de celiaquía hace dos años y empezó a buscar opciones ricas que no dependieran de harinas ni productos ultraprocesados. Durante un viaje probó por primera vez manzanas deshidratadas y encontró ahí el tipo de producto que venía buscando.

Junto a César, su pareja, comenzaron a investigar cómo podían desarrollar algo similar en Villa María. Después de muchas pruebas lograron que frutas y verduras deshidratadas quedaran crocantes, con una textura similar a una galletita.

"Fue realmente un antes y un después, porque reunía las condiciones que buscaba, algo rico y natural sin el agregado de nada", relató Daniela a Cadena 3 sobre el momento que cambió su perspectiva alimentaria.

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"La idea es buscar algo natural, no solo para mi condición de celiaquía, sino para todos. Estamos cansados de lo ultraprocesado y con azúcar agregada", señaló Daniela. Su propuesta incluye snacks de boniato y frutas como manzana, frutilla y ananá, todos aptos para celíacos y recomendados incluso para bebés.

La propuesta de Crunch busca funcionar como alternativa al pan, grisines o galletas para acompañar dulces, hummus y otras preparaciones. El proceso consiste únicamente en extraer el agua de la fruta o la verdura, sin agregar azúcar ni otros ingredientes. Empezaron produciendo con un solo horno y actualmente ya trabajan con tres.

"Al deshidratar la fruta y verdura logramos una crocancia como si fuera una galletita", explicó. Actualmente, producen en un taller habilitado en lo que era su quincho y ofrecen sus productos en Villa María y Villa Nueva, además de colaborar con empresas para incluir sus snacks en productos como dulces y helados.

El proyecto también se convirtió en un emprendimiento familiar: Daniela y César tienen tres hijos que participan y colaboran en la producción. El nombre Crunch surgió justamente del sonido que hacen los productos al morderlos, una de las características que buscaron desde el comienzo.

Entrevista de La Argentina Posible.