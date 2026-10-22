Estafas en criptomonedas: Nicolás Mendioroz enfrenta prisión preventiva tras múltiples denuncias
Nicolás Mendioroz Juncosa enfrenta cargos por estafas a tres personas que invirtieron en criptomonedas, prometiendo ganancias de hasta el 10%. La justicia dispone prisión preventiva.
22/10/2026 | 15:40Redacción Cadena 3
FOTO: Un hombre enfrenta acusaciones por estafas en inversiones en criptomonedas
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Panorama Federal
Nicolás Mendioroz Juncosa, de 42 años, es acusado de ser el presunto autor de estafas reiteradas en tres hechos en concurso real. La Fiscalía ha expuesto que, aprovechando la confianza de sus víctimas, ofrecía negocios e inversiones en criptomonedas.
Los damnificados relatan que Mendioroz prometió ganancias mensuales del 10 por ciento. Uno de ellos invirtió 10.000 dólares, otro 4.000 y un tercero 150.000 dólares.
Durante los primeros meses, el acusado pagó algunas ganancias, sin embargo, luego se fue del país y comunicó a las víctimas que había perdido todo el capital.
La defensa de Mendioroz presentó un inmueble céntrico valuado en más de 175.000 dólares. A pesar de ello, el juez dispuso la prisión preventiva del acusado por cinco días, fijando una nueva audiencia para analizar su situación procesal.
Informe de Elisa Zamora
Lectura rápida
¿Quién es el acusado?
El acusado es Nicolás Mendioroz Juncosa, de 42 años.
¿Qué delitos se le imputan?
Se le imputan estafas reiteradas en tres hechos en concurso real.
¿Qué prometió a sus víctimas?
Prometió ganancias mensuales del 10 por ciento en inversiones en criptomonedas.
¿Cuál fue la respuesta del juez?
El juez dispuso la prisión preventiva del acusado por cinco días.
¿Qué presentó la defensa?
La defensa presentó un inmueble céntrico valuado en más de 175.000 dólares.