Estafas en criptomonedas: Nicolás Mendioroz enfrenta prisión preventiva tras múltiples denuncias

FOTO: Un hombre enfrenta acusaciones por estafas en inversiones en criptomonedas

Nicolás Mendioroz Juncosa, de 42 años, es acusado de ser el presunto autor de estafas reiteradas en tres hechos en concurso real. La Fiscalía ha expuesto que, aprovechando la confianza de sus víctimas, ofrecía negocios e inversiones en criptomonedas.

Los damnificados relatan que Mendioroz prometió ganancias mensuales del 10 por ciento. Uno de ellos invirtió 10.000 dólares, otro 4.000 y un tercero 150.000 dólares.

Durante los primeros meses, el acusado pagó algunas ganancias, sin embargo, luego se fue del país y comunicó a las víctimas que había perdido todo el capital.

La defensa de Mendioroz presentó un inmueble céntrico valuado en más de 175.000 dólares. A pesar de ello, el juez dispuso la prisión preventiva del acusado por cinco días, fijando una nueva audiencia para analizar su situación procesal.

Informe de Elisa Zamora