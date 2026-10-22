Comenzó el Coloquio Industrial de la UIC, con Santilli y Llaryora en la agenda
El encuentro se desarrolla en el Centro de Convenciones Córdoba hasta las 19. Prevé una entrevista virtual con el jefe de Gabinete y debates sobre economía, tecnología y competitividad.
22/10/2026 | 12:32Redacción Cadena 3
FOTO: El Coloquio de la UIC se desarrolla este jueves en el Centro de Convenciones Córdoba.
El 18° Coloquio Industrial de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) comenzó este jueves en el Centro de Convenciones Córdoba, con una agenda que incluye a funcionarios, empresarios y especialistas para analizar la situación económica y los desafíos del sector productivo.
La jornada se desarrolla bajo el lema "Hacer futuro. En un mundo que cambia, la industria transforma". El programa establece el inicio de las acreditaciones a las 12, la apertura del salón a las 13 y el cierre a las 19.
Entre las participaciones previstas se destaca la del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, quien será entrevistado de manera virtual por Sergio Suppo, director periodístico de Cadena 3 Argentina. El periodista también tendrá a su cargo una entrevista presencial con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.
/Inicio Código Embebido/
Reclamo de la Región Centro. Llaryora reclamó un plan de infraestructura y advirtió que la estabilidad económica no alcanza
El gobernador de Córdoba pidió inversiones en rutas, gas y electricidad durante un encuentro de la Región Centro. Sostuvo que el control de la inflación debe acompañarse con políticas productivas.
/Fin Código Embebido/
El primer tramo del programa contempla la presentación de "Cinco formas de hacer industria", a cargo de Josefina Schapira, CEO de Perspectivas Sociales, y la apertura institucional encabezada por José Manuali, presidente de la UIC, y Martín Llaryora, gobernador de Córdoba.
El economista Miguel Kiguel, director ejecutivo de Econviews, abordará el panorama económico y financiero. Por su parte, Tim Lillie y Pepe Cafferata, socios de McKinsey & Company, expondrán sobre tecnología y nuevos desafíos industriales, en un bloque que incluirá experiencias de gestión, operaciones y competitividad de Grupo Arcor y Renault.
/Inicio Código Embebido/
Encuentro empresarial. Ante la UIC, Santilli se mostró confiado en la reelección de Milei: "La gente no vuelve al pasado"
En una entrevista virtual en el Coloquio de la UIC, el jefe de Gabinete defendió el rumbo económico y señaló que los anuncios sobre incentivos corresponderán al Presidente y al ministro de Economía.
/Fin Código Embebido/
La agenda también prevé intervenciones del presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, y del intendente de Córdoba, Daniel Passerini.
El análisis político estará a cargo de Martín Rodríguez Yebra, secretario de Redacción de La Nación y columnista de LN+. A su vez, el analista internacional Andrés Repetto presentará la conferencia "La era del caos".
/Inicio Código Embebido/
Encuentro empresarial. Jalil, en la UIC: "Para los gobernadores, la seguridad jurídica es fundamental"
El gobernador de Catamarca defendió los incentivos a la inversión, anticipó Ingresos Brutos cero para la minería desde 2027 y pidió sostener políticas más allá de los cambios de gobierno. En sintonía con Llaryora, pidió un RIGI para pymes.
/Fin Código Embebido/
-
Lectura rápida
¿Qué evento se está llevando a cabo? El 18° Coloquio Industrial de la Unión Industrial de Córdoba (UIC).
¿Quiénes participan en el coloquio? Funcionarios, empresarios y especialistas, incluyendo a Diego Santilli y Raúl Jalil.
¿Cuándo comenzó el coloquio? El coloquio comenzó el jueves.
¿Dónde se realiza el evento? En el Centro de Convenciones Córdoba.
¿Cuál es el lema del coloquio? “Hacer futuro. En un mundo que cambia, la industria transforma”.