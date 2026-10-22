"Lo esperamos en Argentina": la invitación al papa León XIV que terminó en un video viral

El argentino Juan Martín Fontana contó cómo fue el encuentro con el papa León XIV en el Vaticano, donde el pontífice respondió "Argentina, allá vamos" cuando él y su esposa le expresaron que lo esperaban en el país. El intercambio ocurrió este miércoles, después de la audiencia general, y renovó la expectativa por su visita en el marco de la gira sudamericana.

Fontana y su esposa, Ornella Bontorín, viajaron a Italia de luna de miel. La pareja participó de la audiencia y pudo acercarse al Papa en el sector destinado a los recién casados.

En diálogo con Cadena 3, el argentino explicó que se casaron el 10 de octubre en la ciudad de Santa Fe y que llevaban unos dos años planificando el viaje. Las gestiones realizadas por su esposa les permitieron acceder a ese espacio, para el que debieron acreditar su matrimonio.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Según relató, primero presenciaron el recorrido del papamóvil por la plaza de San Pedro y luego la audiencia, durante la cual León XIV habló sobre el matrimonio y la familia. Al finalizar, el pontífice se acercó a saludar y bendecir a las parejas.

Ornella fue la primera en decirle que lo esperaban en la Argentina. Poco después, Fontana pudo estrecharle la mano y repitió la invitación. Fue entonces cuando recibió la respuesta que terminó por convertir un recuerdo de su luna de miel en una noticia de repercusión nacional.

"Él dice con mucha energía, con un buen ánimo: 'Allá vamos'", recordó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fontana interpretó esas palabras como una señal favorable para la visita, aunque aclaró el alcance del breve intercambio. "Yo entiendo que va a ir a la Argentina", sostuvo, y precisó que "no es algo oficial".

También explicó que, durante el viaje, ambos habían reducido el seguimiento de las noticias. Sabían de la operación del pontífice, pero desconocían en qué situación estaban los planes para su llegada al país.

Por eso, admitió que en ese momento no alcanzó a dimensionar la repercusión que tendría la respuesta. Después compartió el video con su familia, entre cuyos integrantes hay un primo periodista en Santa Fe, y las imágenes comenzaron a circular por los medios.

La difusión modificó incluso la agenda de la pareja. Desde Sorrento, en el sur de Italia, Fontana contó que recibían numerosos llamados mientras intentaban continuar con los paseos previstos para su luna de miel.

"Somos personas comunes", expresó al describir la sorpresa por la atención que generó el encuentro. Señaló que los dos son católicos y provienen de familias católicas, por lo que recibir la bendición del Papa tuvo un significado especial.

También recordó que habían esperado bajo la lluvia y que, según observó, dejó de llover cuando salió el pontífice. Para la pareja, la coincidencia de circunstancias hizo que la experiencia resultara todavía más emotiva.

Sobre el trato de León XIV, Fontana destacó su cercanía y la atención que dedicó a cada saludo: "Se toma el tiempo para escucharte, te mira a los ojos cuando vos le hablás, te pregunta".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Rodolfo Barili.